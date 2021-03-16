Рособрнадзор: Число контрольных работ в школах нужно ограничить

- У нас давно идет дискуссия с субъектами... Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве. Действительно, у ребят должно быть время на обучение, - заявил Анзор Музаев.

Так он ответил на вопрос председателя Комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслава Никонова, который заметил, что дети в школах пишут не просто Всероссийские проверочные работы (ВПР), но и "предпроверочные", и "предпредпроверочные". Все это отнимает время на учебу.

Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует перевести Всероссийские проверочные работы на компьютеры. Это позволит сократить время на проведение ВПР с двух уроков до одного.