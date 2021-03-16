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16.03.2021 11:32
Рубрика: Общество

Рособрнадзор: Число контрольных работ в школах нужно ограничить

Текст: Ксения Колесникова
Количество контрольных работ и других проверок в школах должно быть ограничено. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, выступая на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке, сообщает РИА Новости.
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

- У нас давно идет дискуссия с субъектами... Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве. Действительно, у ребят должно быть время на обучение, - заявил Анзор Музаев.

Фото: Евгений Епанчинцев/ РИА Новости
Всероссийские проверочные напишут 7 млн школьников

Так он ответил на вопрос председателя Комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслава Никонова, который заметил, что дети в школах пишут не просто Всероссийские проверочные работы (ВПР), но и "предпроверочные", и "предпредпроверочные". Все это отнимает время на учебу.

Анзор Музаев рассказал, что ведомство планирует перевести Всероссийские проверочные работы на компьютеры. Это позволит сократить время на проведение ВПР с двух уроков до одного.

Общество Образование Правительство Рособрнадзор

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