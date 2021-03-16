Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 апреля

Из-за коронавируса запрет на полеты в Великобританию в очередной раз продлеваются, в этот раз до 16 апреля включительно. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее авиасообщение между странами было приостановлено до 16 марта 2021 года. Полеты прекратились в полночь 22 декабря прошлого года из-за выявленного нового штамма коронавируса.