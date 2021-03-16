Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 апреля

Новости

"ЭпиВакКорону" проверят на эффективность против штамма COVID-19 из ЮАР 14:50
Кузнецова проработает возможности возобновления работы палаточных лагерей 14:46
В международном аэропорту Хабаровск завершили первый этап реконструкции 14:42
Главу Астраханской таможни обвинили в ущербе на 83 млн рублей 14:40
СК начал проверку по факту гибели 19-летнего хоккеиста после травмы 14:35
Анна Кузнецова: В РФ нужна программа создания круглогодичных детских лагерей 14:34
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов 14:26
В НАТО назвали главные угрозы Западу 14:19
Названы регионы с самым дешевым жильем 13:48
В Челябинске сделали женскую сумочку и "антиковидную" маску из бетона 13:36
В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ 13:34
Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID 13:32
Фридайвер установил на Байкале рекорд Гиннесса по глубине погружения 13:25
Синоптики назвали сроки начала весны в Москве 13:17
Песков назвал связанный с выборами критерий оценки губернаторов 13:10
"Королева рок-н-ролла" Тина Тернер объявила о завершении карьеры 13:05
Мурашко рассказал о развитии онкологической помощи в России 13:03
Проекты комплексного развития территорий стартуют уже летом 13:03
Ближайшие матчи КХЛ И МХЛ пройдут в память о Тимуре Файзутдинове 13:02
В России опровергли информацию о производстве Су-34 для Алжира 12:52
Минюст Боливии потребовал 30 лет тюрьмы для бывшего президента 12:31
ЛДПР на съезде 5 июня утвердит списки кандидатов на выборы в Госдуму 12:30
Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна 12:30
Наталия Орейро записала песню о самоизоляции на русском языке 12:29
Около 2 тысяч инженерных сооружений вымоют в Москве после зимы 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Где можно получить адресную продовольственную помощь
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 14:25
Рубрика: Экономика

Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 апреля

Текст: Елена Манукиян
Из-за коронавируса запрет на полеты в Великобританию в очередной раз продлеваются, в этот раз до 16 апреля включительно. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Ранее авиасообщение между странами было приостановлено до 16 марта 2021 года. Полеты прекратились в полночь 22 декабря прошлого года из-за выявленного нового штамма коронавируса.

Песков оценил возможность снятия коронавирусных ограничений
Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Правительство изменит формулу расчета цен на бензин с 1 мая
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Норвежский политик заявил о законности воссоединения Крыма с Россией
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Ржев. 500 дней в огне"
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты