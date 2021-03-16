Россия стала мировым лидером по экспорту битумной кровли

Россия обогнала по объему поставок битумного покрытия для крыш традиционных лидеров отрасли - США, Канаду и Италию. Объемы российских поставок стали самыми крупными в мире (537 тыс. тонн битумной кровли на 193 млн долларов), подсчитали в Российском экспортном центре (РЭЦ).

"Российские производители кровельных материалов инвестируют в качество товаров, а конъюнктура валютных курсов дает им дополнительные преимущества", - объяснил успех вице-президент РЭЦ Максим Кобин.

Битумная черепица - один из самых популярных видов кровли, так как подходит под любую климатическую зону и форму крыши. Ее используют в строительстве частных жилых домов и производственных зданий. Россия - главный поставщик битумной кровли для Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Монголии, Финляндии, стран Балтии и почти всех стран СНГ. Всего экспорт битумной кровли идет в более чем 40 стран мира.