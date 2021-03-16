Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новую схему обмана: на этот раз они используют SMS-сообщения о поступлении "бонусов" от государства, после чего пугают россиян судебными разбирательствами.

По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, сообщение содержит информацию о поступлении на счет средств, являющихся "частью бонусного зачисления по программе поддержки" от государства. При этом потенциальная жертва должна перейти по ссылке на ресурс-копию официальных сайтов ведомств, чтобы подтвердить "легитимность получения бонусной поддержки".

"За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение", - цитируют Лазареву РИА Новости.

После перехода жертвы на сайт преступники собирают личные данные пользователя и данные банковских карт. После этого возможны два варианта: кража денег или незаконное использование персональной информации.

По словам Лазаревой, подобная схема уже использовалась во время пандемии. Тогда мошенники распространяли в соцсетях фейковые телесюжеты.

"Сейчас легенду просто переоформили для более адресного использования через рассылку SMS, поскольку в соцсетях такие сообщения стали блокироваться", - пояснила эксперт, напомнив россиянам, что любая адресная поддержка от государства производится исключительно по запросу граждан.