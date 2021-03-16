Министерство юстиции России разработало проект поправок в Правила оказания услуг телефонной связи. Предлагается внести в документ особый пункт, который призван защитить граждан от неожиданных долгов. В договоре об оказании услуг мобильной связи будет предусмотрен пункт: согласен ли абонент на получение коротких сообщений от судебных приставов.

Конечно, поставить галочку в графе "да" никто принуждать человека не будет. Но в его же интересах согласиться на получение СМС от приставов. Как замечает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, сегодня нередко люди узнают о своих долгах постфактум, когда приставы уже списали деньги с их счетов. СМС о списании из банка становится по факту первым уведомлением о том, что человек попал в сферу действия приставов.

Конечно, по закону приставы прежде всего должны уведомить самого человека. Но процедура не всегда срабатывает. Например, человеку могут отправить официальное письмо. А оно до него не дойдет, потому что должник отвык заглядывать в почтовый ящик или банально переехал. Однако формально гражданин будет считаться официально уведомленным. И если он не появится в установленный законом срок и не погасит долги, приставы разошлют запрос по банкам. А затем с чувством выполненного долга спишут с человека деньги.

Поэтому давно говорится о том, что в век информационных технологий уведомление должно быть электронным. Мы подчас забываем, где висят ключи от почтового ящика, но уж эсэмэски просматриваем регулярно. В минюсте напомнили, что еще в 2019 году был принят закон, разрешивший извещать участников исполнительного производства по СМС при наличии согласия граждан.

"Реализация проекта постановления позволит исключить случаи несвоевременного извещения лиц, участвующих в исполнительном производстве, и повысить качество принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц", - утверждают в минюсте.

Получается, что уже при покупке сим-карты человек сможет давать такое согласие.

В свою очередь, партнер юридической фирмы Владимир Шалаев полагает, что логичнее информировать должников через кредитные организации или госуслуги.

Впрочем, эта проблема сейчас решается.

"На портале госуслуг начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства", - рассказали недавно в Федеральной службе судебных приставов.

Сегодня для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и т.д.

Сервис разработан совместно минцифры и службой судебных приставов.

Ежедневно на портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 тысяч граждан.

Как подчеркивают в службе судебных приставов, новый сервис позволяет гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены.

Сегодня получать информацию о ходе исполнительного производства можно с помощью специального сервиса на портале госуслуг

Так, например, более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, направлено более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и т. д.

Ограничение регистрационных действий означает, что человек не сможет, например, продать машину: покупателям не разрешат перерегистрировать ее на себя.

Поэтому при покупке автомобиля с рук есть смысл попросить продавца провериться на портале госуслуг, чтобы избежать сюрпризов.

Адвокат Александр Иноядов обратил внимание, что если человек долго не пользуется номером, то сотовая компания, как правило, забирает номер и перепродает другому пользователю. Такова практика. Так что, по его словам, теоретически возможна ситуация, когда будут приходить СМС по чужому долгу. Конечно, это может быть неприятно. Но, подчеркивает адвокат, платить по чужому долгу никто не заставит. СМС - это лишь информация.