Россиянин Андрей Рублев уверенно вышел в третий круг турнира в Дубае с призовым фондом более двух миллионов долларов. Со счетом 6:4, 6:4 Рублев обыграл финна Эмиля Руусувуори, пробившегося в основную сетку через квалификацию. В текущем сезоне это уже 14-я победа Андрея в 16 матчах.

Есть и более знаковая цифра - 21. Ровно столько побед подряд Рублев одержал на турнирах категории ATP 500. В результативности и стабильности он сравнялся с британцем Энди Марреем, который выдал такую же беспроигрышную серию в 2009 году. Лидером в этом рейтинге остается швейцарец Роджер Федерер, на счету которого 28 выигранных матчей подряд.

- Не нацеливался на эту серию. И, повторюсь, узнал о ней от журналистов, которые ведут подсчеты. Приятно, что так случилось, хотя и некоторым образом неожиданно для меня, - приводит слова Рублева сайт ATP. - И, конечно, здорово разделить такое достижение с Энди Марреем. Ведь, если задуматься, то не так-то просто добиться такого результата.

В третьем круге восьмая ракетка мира и второй сеяный турнира в Дубае встретится с американцем Тейлором Фритцем, который выбил из борьбы грузина Николоз Басилашвили, только что взявшего титул в Дохе.

В Эмиратах также удачно стартовали еще два наших теннисиста. Карен Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге АТР, обыграл представляющего Австралию Алексея Попырина (86-я ракетка мира) со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Следующим соперником Хачанова будет француз Жереми Шарди. Аслан Карацев (42-й номер рейтинга), получивший уайлд-кард от организаторов, одолел британца Дэниэля Эванса (28) в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:4. В третьем круге россиянина ждет противостояние с итальянцем Лоренцо Сонего.

Между тем на женском турнире WTA-500 в Санкт-Петербурге Дарья Касаткина пробилась во второй круг, взяв верх над Кларой Таусон из Дании (6:4, 7:6 (7:0). "Нервничала, дважды подавая на матч. Рада, что на тай-брейке смогла справиться с нервами и победить", - отметила Касаткина в интервью на корте. Во втором круге Даша встретится с белоруской Александрой Саснович.