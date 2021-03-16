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16.03.2021 20:30
Рубрика: Экономика

Росстат: Производство подсолнечного масла и сахара в феврале снизилось

Текст: Татьяна Карабут
В феврале 2021 года объем производства продуктов в России снизился на 2,2% к февралю прошлого года и увеличился на 2,9% по сравнению с январем 2021 года, следует из данных Росстата.

К февралю прошлого года наибольшее падение продемонстрировали сахар (64,6%), икра лососевых рыб (33,2%), мороженая рыба (21,7%), рафинированное подсолнечное масло (20,5%), рыбные консервы (20%).

Фото: Сергей Петров/ТАСС
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Напомним, сахар и подсолнечное масло оказались в центре внимания властей из-за резкого роста цен на эти продукты. Из-за чего Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети договорились зафиксировать цены до конца первого квартала 2021 года. Цены на сахар выросли из-за сокращения площадей под сахарной свеклой и снижением урожайности на фоне засухи. Поэтому сократилось и его производство. Сокращение выпуска масла обусловлено также снижением урожая подсолнечника. При этом нерафинированного подсолнечного масла в феврале было произведено тоже меньше (на 7,3%).

В феврале год к году также снизилось производство муки и мучных изделий: пшеничной и пшенично-ржаной муки (на 9,3%), хлебобулочных изделий недлительного хранения (на 7,1%), макаронных изделий (на 2,1%). На 12,1% упало производство гречки. Зато производство риса выросло на 15%.

Производство охлажденного мяса птицы снизилось на 4,3%. Зато увеличилось производство свинины парной, остывшей или охлажденной (на 2,4%). При этом стремительней выросло производство колбас и полуфабрикатов: вареных колбас на 5,3% мясных и мясосодержащих полуфабрикатов на 9%.

Производство большинства молочных продуктов снизилось: сметаны на 4,4%, творога на 4,1%, сыров на 3,5%, сливочного масла на 1,2%. Незначительно выросло лишь производство молока (на 1,3%).

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В отличие от мороженой рыбы и консервов, выпуск рыбного мороженого филе увеличился на 5,1%, рыбных пресервов - на 5,3%.

Существенно увеличился выпуск шоколада и кондитерских изделий с сахаром (на 8,8%).

Алкоголя также было произведено намного больше. По данным Росалкогольрегулирования, производство водки в феврале увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 2,8%, коньяка - на 14,6%, вин - на 25,9%.

Минеральной природной воды розлито на 1,6% больше, а питьевой воды (в том числе газированной) на 4,5% меньше.

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