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16.03.2021 20:05
Рубрика: Общество

Русист из Казахстана: Учителя вскладчину купили планшеты безработным семьям

Текст: Елена Кухтенкова
"Пока помогал сынишке выучить наизусть стишок по русскому, телята убежали далеко. На лошади пригнал их, но скотина осталась голодная. Детей учим мы, а зарплату получают учителя!". Так реагировали некоторые родители на "удаленку" во время пандемии, пишет русист из Казахстана Мариаш Казахбаева в эссе на XXI Международный Пушкинский конкурс "РГ" "Русский онлайн в пандемию: испытание или шанс?".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Она рассказывает об обычной жизни родного казахского аула Бесмойнак: кругом степь, пронизывающий ветер круглый год, люди занимаются скотоводством, почти в каждой семье по пять-восемь детей. Мариаш преподает русский язык и литературу в начальных классах уже 15 лет.

Пандемия настолько напугала местных, что им пришлось вспомнить совершенно забытый обряд "дерт коширу" (дословно "удалить болезнь"). Аульчане собрались вместе и хором кричали: "Кош!" ("Прощай!"), тем самым, прогоняя недуг. Вера в силу коллективной энергетики была настолько велика, что в селе не было ни одного смертельного случая от коронавируса.

Но вот дистанционная учеба далась сложно. "Ученики и родители с началом онлайн-обучения преодолевали большие трудности как с технической, так и психологической стороны. Были семьи, которые никогда не пользовались мобильными телефонами. Зачем лишняя трата денег: в маленьком ауле все рядом и на виду", - пишет педагог.

Мариаш признается: односельчан пришлось уговаривать помочь своим детям продолжить учебу. "Ты хочешь сказать, чтобы я продавал баранов, чтобы купить детям телефон? А зимой мы будем грызть этот телефон?!", - вот что приходилось иногда выслушивать.

Шести безработным семьям учителя купили планшеты на свою зарплату. Позже и Минобразования и науки Казахстан помогло многодетным семьям компьютерами. Им пришлось в пандемию особенно тяжело. "Есть семьи, в которых дети живут под присмотром бабушек и дедушек с плохим зрением и слухом, а родители уехали на заработки в Россию или Корею", - сочувствует родителям русист.

Впрочем, случалось, что свои проблемы и негативные эмоции они выплескивали на учителей. "Скажи, зачем моей дочке твой русский язык? Она всё равно не поедет в город учиться", - иногда говорили Мариаш.

Пандемия, пишет она, настоящее испытание не только для профессионализма, но и для здоровья учителей. Помимо школьных онлайн-уроков, которые из-за плохой связи часто проходят по ватсапу, учительница ведет большую разъяснительную работу среди родителей, которые часто не понимают насколько важна для их детей коммуникация на русском.

Продолжается прием работ на Международный Пушкинский конкурс. Положение о конкурсе здесь.

Пушкинский конкурс Общество Образование Русский язык на постсоветском пространстве

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