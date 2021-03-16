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16 марта 2021 г.

Постановление правительства Саратовской области от 15 марта 2021 года № 162-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, предложения Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 12 марта 2021 года № 15, решения оперативного штаба при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) среди населения Саратовской области от 15 марта 2021 года Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующее изменение:

в пункте 1.13:

часть первую изложить в следующей редакции:

"1.13. Установить, что с 17 марта 2021 года возобновляется бронирование мест, прием и размещение граждан в расположенных на территории области санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия при условии соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)" и обследования персонала на COVID‑19 перед началом каждой санаторно-оздоровительной смены.".

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 марта 2021 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области Р.В.Бусаргин



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