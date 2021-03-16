Сенат США утвердил кандидатуру на пост главы МВД

Сенат США утвердил Дебору Холэнд министром внутренних дел. Ее кандидатуру выдвинул президент Джо Байден. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

"Предложенную кандидатуру поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против, - приводит подробности ТАСС. - 60-летняя Дебора Холэнд теперь станет первым представителем коренного населения Америки на посту главы МВД."

Отметим, что в США данное ведомство занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.