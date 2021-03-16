Выпускницу Краснокутского летного училища Валерию Минину звали в Москву на "Боинги". Но она выбрала малую авиацию Севера и стала единственной представительницей прекрасного пола среди пилотов 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Ради этого девушка переехала из родной Саратовской области в Поморье. Хотя это не так уж важно, ведь небо-то - одно. А в небе она оказалась бы в любом случае: Валерия - пилот в четвертом поколении.

Когда миниатюрная красавица в летной форме встречает пассажиров возле Л-410, многие принимают ее за стюардессу. Но бортпроводники на этих самолетах вообще не предусмотрены - их работу выполняет второй пилот, который потом садится за штурвал. Узнав о том, что их "повезет" 23-летняя девушка, некоторые теряют дар речи. "Не волнуйтесь, я профессионал, окончила училище с красным дипломом, у меня есть все необходимые знания и навыки", - говорит Валерия в таких случаях.

А постоянные клиенты местных авиалиний - деревенские бабушки - подтверждают: "Да-да, это очень хороший пилот, уж мы-то знаем - всегда с ней летаем!"

На 160 парней - трое девчат

Отец, дед и прадед Валерии были военными летчиками. И если бы в 2014 году девушек принимали в летные училища минобороны, она бы непременно поступила туда. Но женский набор в них открыли позже. Мининой пришлось идти в гражданское, где такие курсанты тогда тоже были в диковинку: на 160 парней - всего трое девчат.

- В то время к нам еще относились настороженно: вы уверены, что вам сюда, в пилоты? - вспоминает наша героиня. - Но за несколько лет все изменилось.

Сегодня в летные училища девушек набирают уже целыми отделениями по сорок человек. Женщины показали, что в авиации они могут выполнять всю ту работу, которая считалась только мужской, и порой даже лучше. Теперь нас ценят за профессионализм. По крайней мере, мы с коллегами-мужчинами общаемся абсолютно на равных.

Летать Валерия твердо решила еще в школе. Говорит, что даже преемственность тут ни при чем. Для многих людей полет - сплошной стресс.

А она только в небе чувствует настоящее спокойствие, когда все проблемы будто остаются далеко на земле.

Ее уверенность в том, что все пройдет отлично, передается даже самым беспокойным пассажирам.

"Не бойтесь ударов по борту"

На Севере авиаторы работают в экстремальных условиях. В свой первый полет из Архангельска в село Лешуконское начинающий пилот отправилась в июне, и уже тогда экипажу пришлось бороться с серьезным обледенением. Казалось бы, откуда лед летом? Но это же Арктика - лучшего боевого крещения не придумать.

- Зимой обледенение у нас тем более обычное дело. Во время полета лед сбрасывается с винтов и сильно бьет по фюзеляжу. Пассажиры слышат этот стук и думают: что-то идет не так, у нас проблемы! Да я бы и сама переживала на их месте. Поэтому перед полетом обязательно предупреждаю: если услышите удары по борту - не бойтесь, это сброс льда. После посадки некоторые говорят, что им даже понравилось, - улыбается Валерия.

Помимо обледенения зимой летчики часто сталкиваются с плохой видимостью, метелью, пургой и прочими капризами северной погоды. Летом достает другая напасть - сильный ветер и турбулентность. К примеру, на Соловецкие острова в Белом море практически всегда приходится садиться в сложнейших метеоусловиях.

По словам Валерии, во время болтанки, когда по кабине летают ручки и бумаги, все внимание сконцентрировано на параметрах полета. Надо крепко держать штурвал и следить, чтобы не "выбило" автопилот. В таких ситуациях требуется недюжинная сила, и с мышцами у хрупкой девушки все в порядке. В детстве она занималась художественной гимнастикой, а теперь поддерживает форму в фитнес-клубе. Да и на работе тренировок хватает: в некоторых маленьких аэропортах пилоты даже самолет заправляют сами.

Помочь на земле и в воздухе

Летает Валерия по всему Северу - Соловки, Мезень, Койнас, Котлас, Вельск, Нарьян-Мар, Вологда... Помимо пассажирских перевозок Валерия выполняет рейсы по санзаданиям. Тревожный вызов может поступить в любое время дня и ночи. Вспоминает навскидку: в защитных костюмах перевозили в Архангельск больного коронавирусом из ненецкого поселка Варандей, забирали женщину с инсультом из Нарьян-Мара... И не всегда для пилота история заканчивается только перевозкой.

- Однажды прилетели в Котлас за больным мальчиком, и я случайно услышала, как его мама объясняет, что не может поехать вместе с ним: у нее работа, в Архангельске ей негде жить, да и денег нет. Я вызвалась привозить ее сыну в больницу продукты и все что нужно. Она удивилась: неужели так бывает? Конечно, мы же обычные люди, а не какие-то "заоблачные". Всегда рады помочь, если есть возможность, - поделилась Валерия.

"Все хорошо, я прилетела!"

Родители, которые остались на малой родине, уже привыкли к ее работе. Неизменный ритуал - после посадки она первым делом отправляет им сообщение: "Все хорошо, я прилетела!" А недавно появился еще один получатель таких весточек - на Севере Валерия вышла замуж и сменила фамилию на Осипчук.

Ее мама говорит, что спокойна за дочь, которая с детства отличалась гиперответственностью. А отец всегда поможет профессиональным советом.

- Когда начала летать, пожаловалась ему: папа, не вижу землю при посадке! Я ведь маленькая ростом, а чтобы мягко посадить самолет, нужно его выровнять. И он посоветовал летать, сидя на подушке, как я это делала в училище. Надо мной тогда подшучивали: ты прямо как Гагарин! Потом я прочла, что у первого космонавта, который также был небольшого роста, из-за этого получались жесткие посадки, и помогла ему тоже подушка, - рассказывает пилот.

Сегодня летные училища набирают девушек уже целыми отделениями по сорок человек

Кстати, когда объявили набор в космонавты, она решила отправить заявку. Но супруг сказал, что и без того очень переживает за любимую в небе. О ее профессии молодой человек узнал уже после знакомства - встретились они не на летном поле.

В свои 23 года Валерия уже налетала количество часов, которое, вкупе со всеми знаниями и навыками, позволяет стать командиром воздушного судна. Сейчас она получает высшее образование, а это возможность претендовать на должность летного директора или командира эскадрильи. В будущем целеустремленный пилот наверняка освоит новые большие самолеты. Но пока Валерии, по ее словам, вполне хватает полетов на "Элочке" над Белым морем, где в ясную погоду можно разглядеть даже северных дельфинов - белух.

Л-410 заслужил свою добрую репутацию. Фото: Артем Келарев

Какой у "Элочки" характер

С "Элкой" - турбовинтовым самолетом Л-410 - у Валерии взаимная любовь, хотя и не с первого взгляда. В училище Валерии не очень нравилось летать на нем с инструктором после однодвигательных "птичек", которыми курсанты управляли сами. Но уже на Севере она по-настоящему оценила "Элочку" за хороший характер и дальность полета. Машина вмещает 19 пассажиров, поднимается на высоту три тысячи метров и в хорошую погоду набирает скорость до 400 километров в час.