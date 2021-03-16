Собянин рассказал о знаковых реставрационных объектах 2021 года

Новости

Депутат МГД Герасимов: В Москве отреставрируют первый памятник Есенину 18:00
Голикова заявила о пробелах в знаниях школьников из-за дистанционного обучения 17:59
В Петербурге задержали серийных налетчиков на офисы МФО 17:54
ФХР выразила соболезнования родным Тимура Файзутдинова 17:45
Фигурант дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО получил условный срок 17:39
Голикова рассказала о планах охвата школьников патриотическим воспитанием 17:39
Матвиенко: Общение родителей и учителей не должно ограничиваться чатами 17:33
Голикова: Люди до 29 лет составляют 34% безработных в России 17:23
Из Госдумы отозван проект о праве регионов усыплять бездомных животных 17:10
Сборная России по хоккею сыграет на ЧМ под флагом ОКР и c гимном IIHF 17:08
Граждане стали чаще регистрировать бизнес дистанционно через нотариуса 16:56
В Ленобласти в мусорном баке нашли фрагмент ноги 16:47
Минстрой: В России спрос на жилье превысил предложение 16:35
ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб 16:35
Официально: новый Капитан Америка станет гомосексуалистом 16:08
В молодежном "Динамо" рассказали о главной мечте Тимура Файзутдинова 16:04
В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией 16:04
В Белгороде сотрудников ГИБДД заподозрили в выдаче прав за взятки 16:02
Гинцбург рассказал, можно ли пить алкоголь после вакцинации от COVID-19 15:55
Первые эпизоды "Властелина колец" переснимут, премьера откладывается 15:39
Сенатор Инна Святенко: В Москве снижаются показатели безработицы 15:31
Собянин: В 2021 году планируем завершить реставрацию 100 памятников 15:24
Красовский призвал Роскомнадзор обратить внимание на политику YouTube 15:10
Гинцбург рассказал о планах испытаний "Спутника V" среди пациентов с ВИЧ 15:05
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Семь лет назад крымчане высказались за воссоединение с Россией
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
16.03.2021 17:09
Рубрика: Экономика

Собянин рассказал о знаковых реставрационных объектах 2021 года

Текст: Любовь Проценко
"Реставрация - бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими"... Такой главный вывод сделал сегодня для себя мэр Москвы Москвы Сергей Собянин, побывав в доходном доме купца Быкова, расположенном на пересечении улиц 2-й Брестской и Юлиуса Фучика.

Этот четырехэтажный дом - уникальный памятник модерна, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, вновь сияет свежими фасадами. И даже "Маска льва" снова на месте - над проездной аркой. Словом, все, как в начале двадцатого века, когда купец Василий Быков только построил его. На первом этаже он разместил тогда свою контору, булочную, аптекарский магазин и две квартиры. А второй, третий и четвертый этажи целиком занимали квартиры, в каждую из которых было два входа - с черной и парадной лестниц. Квартиры в нем остались и в советские времена, только стали они уже коммунальными.

Фото: РИА Новости
Первая реставрационная викторина появилась на портале "Узнай Москву"

В 70-е же годы, по мере расселения коммуналок, в доме появлялось все больше разных контор. Заботиться о его содержании стало некому, и с 1990 года здание опустело - ни жить, ни работать в его аварийных помещениях было уже невозможно. Дом и горел, и, оставшись без крыши, не раз промок. Остается только удивляться, как он все- таки выжил. И не только уцелел, но и был признан памятником регионального значения и даже включен в реестр объектов культурного наследия. И вот, реставрационные работы закончены. В самом скором времени дом вновь станет доходным - в его стенах откроются апартаменты.

Такая же счастливая участь в этом году, поделился Собянин, ждет еще 100 памятников истории и культуры. Среди самых значимых по мнению мэра - здание ГЭС-2 на Болотной набережной, где планируется открыть музейно-образовательный комплекс. Под его сводами разместятся выставочные залы, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, постановок и перфомансов. Уже восстанавливаются жилые дома Абрикосовых на улице Красносельской и Наумовых-Волконских на Пречистенке, а так же целый ряд исторических павильонов ВДНХ, также спасенных из руин. "За эти годы в столице возрождены 1,5 тысячи зданий, - напомнил Сергей Собянин. - Даже сложно себе представить, что это за объем работы". Причем, какие памятники! Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, кинотеатр "Художественный"... Никакая пандемия не помешала их возрождению. И это понятно, ведь каждое из этих зданий - страница в истории города, без которой Москва бы уже не была Москвой. Мэр от души поблагодарил тех, благодаря чьему труду стала возможна реализация такой масштабной программы и лучшим из них присвоил звание "Лучший реставратор города Москвы".

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
В Совфеде оценили слова норвежского политика о Крыме
Песков заявил о недопустимости в РФ референдумов о самоопределении регионов
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Гинцбург: Летальных исходов среди привившихся "Спутником V" не зафиксировано
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты