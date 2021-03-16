Собянин рассказал о знаковых реставрационных объектах 2021 года

"Реставрация - бесконечный процесс. Заканчиваются работы на одних объектах, приходит время заняться другими"... Такой главный вывод сделал сегодня для себя мэр Москвы Москвы Сергей Собянин, побывав в доходном доме купца Быкова, расположенном на пересечении улиц 2-й Брестской и Юлиуса Фучика.

Этот четырехэтажный дом - уникальный памятник модерна, построенный по проекту архитектора Льва Кекушева, вновь сияет свежими фасадами. И даже "Маска льва" снова на месте - над проездной аркой. Словом, все, как в начале двадцатого века, когда купец Василий Быков только построил его. На первом этаже он разместил тогда свою контору, булочную, аптекарский магазин и две квартиры. А второй, третий и четвертый этажи целиком занимали квартиры, в каждую из которых было два входа - с черной и парадной лестниц. Квартиры в нем остались и в советские времена, только стали они уже коммунальными.

В 70-е же годы, по мере расселения коммуналок, в доме появлялось все больше разных контор. Заботиться о его содержании стало некому, и с 1990 года здание опустело - ни жить, ни работать в его аварийных помещениях было уже невозможно. Дом и горел, и, оставшись без крыши, не раз промок. Остается только удивляться, как он все- таки выжил. И не только уцелел, но и был признан памятником регионального значения и даже включен в реестр объектов культурного наследия. И вот, реставрационные работы закончены. В самом скором времени дом вновь станет доходным - в его стенах откроются апартаменты.

Такая же счастливая участь в этом году, поделился Собянин, ждет еще 100 памятников истории и культуры. Среди самых значимых по мнению мэра - здание ГЭС-2 на Болотной набережной, где планируется открыть музейно-образовательный комплекс. Под его сводами разместятся выставочные залы, арт-резиденции и зал-трансформер для концертов, постановок и перфомансов. Уже восстанавливаются жилые дома Абрикосовых на улице Красносельской и Наумовых-Волконских на Пречистенке, а так же целый ряд исторических павильонов ВДНХ, также спасенных из руин. "За эти годы в столице возрождены 1,5 тысячи зданий, - напомнил Сергей Собянин. - Даже сложно себе представить, что это за объем работы". Причем, какие памятники! Северный речной вокзал, Дом Наркомфина, кинотеатр "Художественный"... Никакая пандемия не помешала их возрождению. И это понятно, ведь каждое из этих зданий - страница в истории города, без которой Москва бы уже не была Москвой. Мэр от души поблагодарил тех, благодаря чьему труду стала возможна реализация такой масштабной программы и лучшим из них присвоил звание "Лучший реставратор города Москвы".