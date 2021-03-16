Сорокин: В феврале Россия исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%

Россия в феврале 2021 года выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 100,7%. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, комментируя данные Росстата по нефте- и газодобыче за прошлый месяц.

"В феврале 2021 года на основных рынках-потребителях продолжилось плавное восстановление спроса на нефть, несколько сдержанное частичным возвратом ограничений из-за пандемии коронавируса", - сказал Сорокин.

По его словам, Россия как участник добровольного соглашения ОПЕК+ в начале года продолжила исполнение взятых на себя обязательств, увеличив сокращение производства нефтяного сырья относительно аналогичного периода прошлого года.

По оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча нефти и газового конденсата в феврале 2021 года оказалась на 13,7% ниже уровня февраля предыдущего года, составив 38,56 млн тонн.

Сорокин особо отметил, что, учитывая более быстрые темпы восстановления спроса на нефть и нефтепродукты в России, продолжает расти объем нефти, направляемой для переработки и дальнейшей реализации на внутреннем рынке. "Топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка", - подчеркнул Сорокин.

В отношении газовой отрасли, замминистра сообщил, что сохранение низких температур в большей части регионов РФ, а также стабильного растущего спроса на основных экспортных направлениях способствовало некоторому увеличению производства природного газа в феврале 2021 года. По данным ЦДУ ТЭК оно выросло на 2,9% (относительно аналогичного периода прошлого года) до 62,04 млрд кубометров.