"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США

Нападающий клуба "Орландо" американской МЛС Дэрил Дайк попал в сферу интересов московского "Спартака.

По информации MLS Transfers, 20-летним футболистом интересуются сразу два клуба из Европы - московский "Спартак" и бельгийский "Брюгге".

Самое любопытное заключается в том, что Дайк является родственником выступавшего за красно-белых нигерийского форварда Эммануэла Эменике.

Зимой 2021 года Дайк на правах аренды перешёл в английский "Барнсли", за который забил три мяча.

По данным официальных источников, проведший один матч за сборную США Дайк при росте 188 см весит 100 кг.