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16.03.2021 18:30
Рубрика: Общество

Сроки обучения ряду рабочих профессий могут сократить

Текст: Галина Мисливская
Длительность обучения по программам профессионального образования по ряду специальностей в колледжах и техникумах могут сократить, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Во вторник она выступила в Совете Федерации в формате "Открытого диалога". Встреча была посвящена стратегии развития образования в России.

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По словам вице-премьера, сейчас идет дискуссия о том, чтобы "по отдельным направлениям профессионально-технического образования сократить сроки подготовки, тем самым реагируя на быстро меняющийся рынок труда". "Мы насчитали порядка 200 таких [специальностей]", - уточнила Голикова.

При этом она подчеркнула, что сокращение сроков не затронет такие специальности, "как медицинские, творческие, спорт, госбезопасность и оборона".

В Совете Федерации согласны, что система профессионального образования должна быть гибкой. Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко привела в пример Кисловодск, где развивается туристическая сфера, строится много гостиниц, для которых не хватает горничных. "Скажите, нужно горничную два года учить? Не надо, наверное, три месяца достаточно", - считает она. "Можно перечислить таких профессий очень много. Я знаю, в Калуге есть опыт - полугодовые курсы, и человек выходит с дипломом по полученной профессии", - добавила она.

"У нас нехватка трудовых ресурсов, это проблема проблем. Надо открыть больше таких курсов по подготовке кадров", - заключила Матвиенко.

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