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16.03.2021 15:19
Рубрика: Культура

Новые библейские свитки Мертвого моря найдены в "пещере ужаса"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Израильские археологи объявили о сенсационном открытии: впервые более чем за 60 лет в пещерах Мертвого моря найдены библейские свитки, возраст которых составляет около 2000 лет. Последними такими артефактами были знаменитые свитки Мертвого моря.

Фото: iStock
Подтверждена суперточность 2000-летнего "компьютера" из Антикитеры

Об открытии со ссылкой на Управление древностей Израиля сообщает Times of Israel. Впервые за примерно 60 лет археологи обнаружили около двух десятков фрагментов библейских свитков, возраст которых составляет порядка 2000 лет. Они были обнаружены в пещерах Иудейской пустыни.

Найденные свитки представляют собой греческие переводы книг Захарии и Наума из Книги двенадцати малых пророков. Уже установлено, что эти тексты написали два разных человека. Интересно, что только имя Бога в этих текстах написано на иврите.

Фрагменты свитков находились в так называемой "пещере ужаса" в Нахаль-Хевере, которая находится примерно на 80 метров ниже вершины утеса. Согласно пресс-релизу Управления древностей Израиля, данная пещера получила такое название из-за особенностей своего расположения. Она "окружена ущельями, и добраться до нее можно, только спустившись по отвесной скале с риском для жизни".

Отметим, что открытие, уже названное израильскими учеными сенсационным, было сделано в рамках беспрецедентной операции по спасению древних артефактов в пещерах по всей Иудейской пустыне. Она стартовала в 2017 году после того, как по пещерам прошлись "черные археологи".

Вероятно, они искали именно древние библейские тексты. Ведь и знаменитые кумранские свитки, более широко известные как свитки Мертвого моря, были обнаружены около 70 лет назад не учеными, а пастухами. Огромная стоимость таких артефактов, безусловно, способна привлечь внимание мародеров.

Тем не менее, за последние 60 лет официальных известий о новых находках библейских текстов в пещерах Иудейской пустыни не было. Лишь пару лет назад археологи обмолвились о том, что им наконец-то, удалось найти ранее неизвестные фрагменты свитков. Но только сейчас стали известны детали этого открытия.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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К слову, библейские тексты стали не единственными интересными артефактами, найденными в рамках спасательной операции. Так, команда археологов раскопала идеально сохранившуюся плетеную корзину, возраст которой составляет около 10,5 тысячи лет. На текущий момент она является древнейшей целиком сохранившейся корзиной в мире.

Также в пещере был обнаружен мумифицированный скелет ребенка, накрытого погребальным саваном, напоминающим современное одеяло. По мнению ученых, возраст этого захоронения составляет не менее 6000 лет.

"Недавно обнаруженные фрагменты свитков с библейскими текстами - это еще и тревожный сигнал для государства, - считает Исраэль Хассон, генеральный директор Управления древностей Израиля. - Необходимо выделить ресурсы для завершения этой исторически важной операции. Мы должны позаботиться о том, чтобы найти все артефакты, которые еще не были обнаружены в пещерах, до того, как это сделают грабители. Некоторые из таких предметов вообще бесценны".

По его словам интересные находки были сделаны не только в "пещере ужаса", но и в расположенной поблизости "пещере черепов". Всего в операции участвуют три группы археологов. Они используют дроны и высокотехнологичное альпинистское снаряжение. Это помогает добираться даже до "недоступных" пещер, в некоторые из которых люди не заходили уже почти два тысячелетия.

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