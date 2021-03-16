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16.03.2021 11:31
Рубрика: Общество

Разработана светящаяся переводная татуировка для электронной кожи

Текст: Алена Ларина

Ученые впервые создали органический светоизлучающий диод, который можно нанести на любую поверхность как переводную татуировку. Изобретение поможет в создании электронной кожи, при нанесении которой, к примеру, на руку человека можно будет отслеживать показатели его здоровья.

Фото: pixabay.com
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Как сообщили исследователи в журнале Advanced Electronic Materials, электронная кожа - это система гибких электронных сенсоров и микросхем, которые можно наносить на кожу человека, самый удобный способ для этого - использование переводных татуировок. Так, уже удалось нанести на кожу сенсор для определения ее температуры и влажности, а также датчик дыхания.

Материаловеды под руководством Франко Качалли из Университетского Колледжа Лондона разработали первую светоизлучающущю татуировку на основе органического люминесцентного диода, который прост в применении, а главное - безопасный и дешевый в производстве. Он состоит из пяти слоев: бумаги для переводных татуировок, защитного слоя из полиметилметакрилата, прозрачного электрода из проводящего полимера, слоя люминесцентного полимера и алюминиевого электрода.

При переносе устройства на кожу последовательность слоев меняется - отражающий алюминиевый слой становится нижним. Поэтому свет отражается от алюминия и большая его часть направлена наружу сквозь прозрачный электрод. Небольшая толщина диода дает ему гибкость и облегчает его нанесение на поверхность. Его можно перенести практически на что угодно, в том числе стекло, кожуру апельсина, пластиковую бутылку, упаковочную бумагу, а потом просто смыть водой с мылом.

Запакованный в защитную оболочку диод можно будет использовать, например, в датчике обезвоженности организма во время занятий спортом. В будущем такие светоизлучающие диоды могут стать частями более сложных сенсоров в составе электронной кожи.

Общество Наука

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