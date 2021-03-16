Транспортные объекты могут остаться без ведомственной охраны

Вокзалы, мосты, тоннели, аэропорты и некоторые другие объекты транспортной инфраструктуры могут остаться без надлежащей защиты от посягательств злоумышленников из-за коллизий в законодательстве. Законопроект, который рассматривает Госдума, выведет такие объекты из-под защиты подразделениями ведомственной охраны Минтранса России, а другие компании не всегда смогут обеспечить должный уровень безопасности, считают представители отрасли.

Законопроект разработан по инициативе Федеральной службы войск национальной гвардии, чтобы упорядочить отношения между ведомствами и подразделениями ведомственной охраны. Изменения будут внесены в федеральный закон "О ведомственной охране". В частности, предполагается ввести прямой запрет для ведомственной охраны брать под защиту объекты, не включенные в утверждаемый перечень объектов. Сейчас подразделения ведомственной охраны Минтранса имеют право охранять также другие объекты, не включенные в перечень.

Коллизия заключается в том, что в перечень будут включаться только те объекты, которые уже находятся под ведомственной охраной. Если же, например, построен новый тоннель включить его в перечень будет уже невозможно. Кроме того, из перечня по формальным признакам постепенно будут выпадать все больше объектов. Происходить это может, если, скажем, у какого-то здания поменяется адрес или у сооружения изменится название, пояснили "РГ" в Управлении ведомственной охраны Минтранса России.

Прийти на часть таких объектов смогут частные охранные организации (ЧОО), поскольку поставщиков охранных услуг привлекают на конкурсной основе. Небольшие фирмы вполне могут стать победителем аукциона, предлагая невысокую цену за свои услуги, так как у них нет расходов на персонал, на транспорт, на специальное оборудование. При этом более профессиональные и лучше оснащенные подразделения ведомственной охраны не смогут участвовать в конкурентных процедурах, так как эти объекты не будут включены в перечень. Аукционы приводят к демпингу, когда охранные компании предлагают цену существенно ниже рентабельности качественной услуги, поясняет председатель союза подразделений транспортной безопасности "Транспортная безопасность" Виталий Зарудин. "Как правило компании, устроившие существенный демпинг, не в состоянии оказать услугу по защите на должном уровне. В тоже время, попытки отдельных заказчиков "защититься от демпинга" избыточными требованиями к подразделениям транспортной безопасности только ограничивают круг добросовестных участников закупки", - указывает он.

Есть и другая опасность. ЧОО смогут брать под охрану не все объекты, некоторые объекты частным охранным фирмам охранять запрещено. В этом случае, ни ЧОО, ни подразделения ведомственной охраны вообще не смогут участвовать в конкурентных процедурах. Тогда либо объекты останутся вовсе без охраны, либо она будет назначена на безальтернативной основе, единственным возможным вариантом станет ФГУП "Охрана". Транспортники считают, что это приведет к росту стоимости охранных услуг, которую заложат в тарифы для пассажиров.

В управлении ведомственной охраны Минтранса России выход из создавшей ситуации видят во внесении поправок в законопроект. В частности, предлагают определить перечень объектов для "обязательной" охраны. Это позволит исключить различные трактовки и напрямую закрепить виды объектов, подлежащих обязательной охране со стороны подразделений ведомственной охраны.

Кроме того, представители транспортной отрасли считают, что нужно запретить ведомственной охране брать под защиту объекты вне сферы влияния своего ведомства, но при этом разрешить охранять объекты своего ведомства, вне зависимости от того, включены они в перечень или нет. Тогда само ведомство, то есть Минтранс, будет определять, какие объекты охранять в обязательном порядке с помощью подразделений ведомственной охраны, а какие выносить на общий рынок.

Подобным путем пошли в железнодорожном транспорте. Правительство России своим распоряжением может определять перечни особо важных объектов и грузов, защиту которых берет на себя в обязательном порядке ведомственная охрана.

В подразделениях транспортной безопасности, в отличие от частных охранных организаций, работают шесть разных категорий работников, с разными функциональными задачами. Потому наиболее важные, потенциально опасные и имеющие стратегическое значение для экономики объекты транспортной инфраструктуры все же должны охранять управление ведомственной охраны Минтранса России и ведомственная охрана железнодорожного транспорта, отмечает Зарудин.