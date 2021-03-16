Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто

В возрасте 81 года умер американский актёр Яфет Котто.

Как сообщила вдова Тесса Синахон, это произошло на Филиппинах. Кончина супруга стала для Тессы кошмарной неожиданностью: у него были большие планы, включая интервью, и предложение сняться в фильме Тома Круза.

"Ты играл злодеев в некоторых фильмах, но для меня и многих других ты останешься настоящим героем. Приятный мужчина, хороший отец и просто порядочный человек - таких в мире очень мало", - написала Синахон, добавив, что Котто был "одним из лучших актёров в Голливуде, легендой".

Котто родился в Нью-Йорке в 1939-м, сниматься начал с 24 лет. Сыграл главного антагониста в бондовском "Живи и дай умереть", также известен ролями в фильмах "Чужой", "Бегущий человек", "Рейд на Энтеббе", "Афера Томаса Крауна", "Успеть до полуночи", "На той стороне 110-й улицы", сериалах "Закон и порядок", "Убойный отдел" и других.