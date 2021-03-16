Новости

Тайка Вайтити высмеял победу "Кролика Джоджо" на "Грэмми" 10:46
Вышел финальный трейлер сериала Marvel "Сокол и Зимний солдат" 15.03.2021
Видео: Киркоров перепутал Стоянова в костюме банана с Буйновым 15.03.2021
Асмус про отношения с Харламовым: Он очень обижен на меня 15.03.2021
Опубликован финальный трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 15.03.2021

Умер актер из "Чужого" и злодей из "бондианы" Яфет Котто

Новости
    16.03.2021, 11:10
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В возрасте 81 года умер американский актёр Яфет Котто.

Как сообщила вдова Тесса Синахон, это произошло на Филиппинах. Кончина супруга стала для Тессы кошмарной неожиданностью: у него были большие планы, включая интервью, и предложение сняться в фильме Тома Круза.

"Ты играл злодеев в некоторых фильмах, но для меня и многих других ты останешься настоящим героем. Приятный мужчина, хороший отец и просто порядочный человек - таких в мире очень мало", - написала Синахон, добавив, что Котто был "одним из лучших актёров в Голливуде, легендой".

Котто родился в Нью-Йорке в 1939-м, сниматься начал с 24 лет. Сыграл главного антагониста в бондовском "Живи и дай умереть", также известен ролями в фильмах "Чужой", "Бегущий человек", "Рейд на Энтеббе", "Афера Томаса Крауна", "Успеть до полуночи", "На той стороне 110-й улицы", сериалах "Закон и порядок", "Убойный отдел" и других.

Новости

"Я женщина, и я умею рычать": опубликован новый трейлер "Круэллы" 15.03.2021
Ударник The Exploited Вилли Бьюкэн попал в больницу с приступом 14.03.2021
Вышел трейлер мелодрамы "Понедельник" с "Зимним солдатом" 14.03.2021
Фото: завершились съемки нового "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном 14.03.2021
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Опубликован русский трейлер "Лиги справедливости" Зака Снайдера 14.03.2021
Братья Руссо поздравили Кэмерона с победой "Аватара" над "Мстителями" 14.03.2021
"Аватар" вернул себе звание самого кассового фильма в истории 13.03.2021
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ derspiegel
Умер режиссер сериала "Место преступления" Петер Пацак 13.03.2021
Южноафриканский актер из "Американцев" Клифф Саймон погиб в США 12.03.2021
Появилось первое фото Маколея Калкина в "Американской истории ужасов" 11.03.2021
⧣ фантастика
Фото: twitter.com/ AFizgig
Умер режиссер "Планеты ужасов" Норман Уоррен 13.03.2021
У братьев Андреасян за долги отобрали фильм "Кома" 12.03.2021
Названы номинанты антипремии "Золотая малина" 12.03.2021