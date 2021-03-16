Умер отец владельца "Спартака" Леонида Федуна

В возрасте 92-х лет умер Арнольд Федун - отец председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна. Об этом в среду сообщил официальный сайт московского клуба.

"Сегодня на 93-м году жизни скончался Арнольд Антонович Федун - народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, бывший главный хирург Ракетных войск стратегического назначения СССР, отец председателя совета директоров ФК "Спартак-Москва" Леонида Арнольдовича Федуна. Арнольд Антонович посвятил свою жизнь медицине и внес большой вклад в развитие хирургии, став автором и соавтором более 250 научных трудов. Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал "Спартак" и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна", - говорится в сообщении.