В 2020 году снизилось количество аварий на объектах энергетики

В 2020 году количество аварий и несчастных случаев на энергетических объектах продолжило снижаться. Об этом сообщил глава Ростехнадзора Алексей Алешин на совещании, посвященном итогам работы службы в прошлом году.

"В целом, если говорить о федеральном государственном энергетическом надзоре и оценивать работу ведомства по всем энергетическим проблемам в последнее время - оценка положительная. Число аварий и количество погибших в них людей постоянно снижается", - сказал Алексей Алешин.

По словам заместителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова, на поднадзорных объектах в 2020 году было зарегистрировано 34 несчастных случая, что на 12,8% меньше по сравнению с уровнем прошлого года. За последние 10 лет этот показатель на объектах энергетики снизился почти в 4 раза. Аварий было зафиксировано 21, что на 22% меньше, чем годом ранее.

Среди актуальных задач службы на 2021 год - разработка новых положений "О федеральном государственном энергетическом надзоре" и "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений". Особое внимание будет уделено участию Управления государственного энергетического надзора в работе по внедрению цифровой платформы АИС Ростехнадзора.