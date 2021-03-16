В Беларуси создадут совместный с РФ центр подготовки ВВС и войск ПВО

Военные ведомства России и Беларуси договорились вместе обучать специалистов ВВС и противовоздушной обороны для обеспечения безопасности Союзного государства.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооруженных сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - отмечается в сообщении телеграмм-канала Минобороны Беларуси.

Напомним, что для защиты территории Союзного государства в свое время была создана российско-белорусская группировка войск. А несколько лет назад дружественные страны заключили Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы ПВО РФ и Беларуси. Де-факто защитой воздушного пространства Союзного государства наши и белорусские военные занимаются уже много лет. По некоторым данным, для решения этой задачи Москва и Минск в общей сложности выделили пять авиационных, десять зенитно-ракетных, пять радиотехнических частей и одно подразделение радиоэлектронной борьбы.

Не секрет, что большую часть сил и средств в Единой региональной системе ПВО предоставила Россия. У нас армия значительно больше, да и техника поновей. Но и Беларусь, которой уготована функция первого эшелона охраны союзного неба, - крепкий орешек. На вооружении ее противовоздушных сил стоят современные самолеты-перехватчики и достаточно эффективные комплексы ПВО. Кроме того, с нашей помощью несколько белорусских подразделений в свое время перевооружили достаточно эффективной зенитной ракетной системой С-300ПС. Она имеет шесть каналов сопровождения целей, то есть способна одновременно следить за шестью нарушителями воздушного пространства. Стандартный боеприпас "трехсотки" достает самолеты и крылатые ракеты на высоте от 20 метров до 20 километров и на удалении до 40 километров.

Специалистов для зенитных ракетных систем готовили в подмосковной учебной части - там прошли курс обучения несколько расчетов из соседнего государства. А офицеров-зенитчиков высшего звена уже многие годы "куют" в российских военных вузах. Вместе с боевой техникой в Беларусь переправили аппаратуру для командных пунктов - без надежных систем управления даже знаменитые своей точностью ракеты останутся всего лишь бесполезной грудой металла.

Не стоит также забывать, что с декабря 2013 года экипажи наших истребителей в рамках Единой региональной системы ПВО несут боевое дежурство в Беларуси вместе с местными военными авиаторами.

Россия поставляет соседям и более современную авиационную и зенитно ракетную технику. Вот почему встал вопрос о создании в Беларусь учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО.

Между тем каких-то специальных частей для охраны воздушного пространства Союзного государства никто не формировал. Речь идет о совместном боевом дежурстве, согласовании наших действий в различной обстановке, обмене информацией, совместных учениях и тренировках органов управления, экипажей и расчетов. Это нормальная практика, которая используется многие годы. Другое дело, что российско-белорусское соглашение расширило возможности такого взаимодействия и упростило процедуру принятия командирами решений.

Вообще Единую систему ПВО создавали не для того, окружить Москву и Минск дополнительными аэродромами и позициями зенитных комплексов. Перебрасывать подразделения из одной страны в другую или формировать из национальных воинских частей смешанные боевые единицы исключительно для защиты Союзного государства никто изначально не собирался. Штабы, расчеты и экипажи, которые от белорусских и российских вооруженных сил вошли в Единую региональную систему ПВО, дислоцируются в своих странах, на прежних местах. Расширился лишь круг их задач, в том числе на совместных учениях, да несколько изменилась география их интересов. Так, между прочим, произошло и наземными частями двух стран, когда еще в 1999 году Россия и Беларусь образовали Региональную группировку сухопутных войск.

На практике это может выглядеть так. Если, скажем, российские радары в Калининградской области засекут, что натовские истребители в Балтии взяли курс на Беларусь, то Минск немедленно предупредят о воздушной угрозе. По обе стороны границы в считанные минуты приведут в боевую готовность самолеты-перехватчики и зенитно-ракетные комплексы Единой региональной системы ПВО.

Другой пример. Дежурные расчеты белорусов обнаружили, что неизвестный лайнер летит из Польши курсом на российский анклав. Эти сведения попадут к нашим военным до того, как возможный нарушитель "засветится" на экранах кругового обзора радиолокационных станций под Калининградом. У пэвэошников будет время для анализа ситуации и проработки вариантов действий. Если же нарушитель пересечет воздушную границу, принудить его к посадке или сбить смогут как белорусские, так и российские военные. Главное, что несанкционированный перелет не останется незамеченным и безнаказанным. А действовать в едином небе по единым правилам военные летчики давно научились - за последние годы они много раз вместе работали на учениях, облетали приграничные области России и Беларуси вдоль и поперек, освоили аэродромы соседей не хуже собственных.

Кроме того, представители России и Беларуси обсудили возможность формирования учебно-боевого центра на базе Балтфлота. "Определена целесообразность создания в Калининградской области России учебно-боевого центра на базе Балтийского флота Западного военного округа. Это направление даст возможность готовить белорусские подразделения на базе воинских частей морской пехоты Российской Федерации, оснащенных БТР82А", - сообщили в Telegram-канале Минобороны Беларуси.

В ведомстве уточнили, что бронетранспортеры БТР- 82А поступят в вооруженные силы Белоруссии уже в этом году. "Также центр позволит использовать современную материальную базу для водолазной подготовки белорусских специалистов", - подчеркнули в министерстве обороны РБ.