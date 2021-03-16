В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся холода

Интенсивное потепление на полюсах приводит к аномальным вторжениям различных воздушных масс. Именно это стало причиной нестандартной погоды нынешней весной, заявил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ.

Он отметил, что из-за глобального потепления температура более интенсивно растет на полюсах и менее интенсивно - на континенте. Из-за этого сбивается традиционный зональный перенос воздушных масс - с запада на восток. В результате все чаще на погоду влияют либо прорвавшийся холод из Арктики, либо южные циклоны.

Сейчас, по словам метеоролога, в центре европейской территории идет активная борьба зимы с весной. "Кому-то кажется, что и зима была холодной, и весна никак не придет, но в принципе, что подтверждается и многолетними наблюдениями за погодой, сейчас происходят нормальные процессы для средней полосы России. Просто все мы разбалованы мягкими зимами последних лет", - отметил Борщ.

Он рассказал, что в Москве до конца недели днем ожидаются положительные температуры - плюс 2-4 градуса. А вот по ночам будет слегка подмораживать. Из-за этого в утренние часы на дорогах будет образовываться гололедица. Периодически возможны осадки смешанного типа - снег с дождем, либо снег, либо дождь.

Уже очевидно, что весна в этом году не будет ранней, заявил синоптик. Но в этом есть и положительный момент: из-за ночных заморозков снег начнет активно таять. До конца месяца он должен сойти в городах. В сельской местности, а также в лесах, скорее всего, пролежит до середины апреля.

А вот половодье, по словам главы Гидрометцентра, придет в срок. На европейской части страны лед на реках активно тает в апреле - мае, на азиатской - в апреле - июне. По прогнозам Росгидромета, подтопления низменных частей населенных пунктов и объектов инфраструктуры возможны в Московской, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Архангельской, Калужской, Рязанской, Костромской, Тверской, Нижегородской, Кировской, Самарской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Омской, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Иркутской, Сахалинской областях, Ненецком и Чукотском АО, в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Хакасии, Якутии, Республике Тыва, Пермском, Алтайском, Красноярском, Приморском, Камчатском краях.

В частности, как рассказал Сергей Борщ, возможно подтопление дачных поселков, жилых домов и построек в Барнауле, Кызыле, Новокузнецке и их окрестностях. Также нужно быть внимательными к своему имуществу жителям пригородов Якутска.

На европейской территории сильное половодье и угроза подтоплений прогнозируются в Великом Устюге, в окских районах вблизи Калуги. Кроме того, могут быть затоплены дома и хозпостройки в подмосковных Коломне, Серпухове, Кашире, а также в Рязани, Кирове и Уфе.