В Госдуме не верят в изменение позиции Запада к воссоединению Крыма и РФ

Признание Крыма как части России на Западе - не самый важный вопрос для жителей полуострова, да и вряд ли отношение западных элит к этой теме изменится. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт высказал мнение, что воссоединение Крыма с Россией может быть признано на Западе после смены политических элит, которые прекратят расширение НАТО на восток.

"Я не верю в возможность какого-либо кардинального изменения отношения западных элит к нашей стране, - заявил Белик РИА Новости. - Потепление отношений при новых политиках, наращивание сотрудничества может быть, дружба - вряд ли".

Он напомнил, что агрессивная риторика в отношении России используется уже много лет, а поколений политиков за это время сменилось немало. "Новые элиты будут так же манипулировать темой Крыма, чтобы выжать из нас какие-либо уступки или преференции", - считает депутат.

Однако быть признанными Западом - не самый важный вопрос для жителей Севастополя и Крыма, отметил Белик. "Думаю, сегодня все россияне, от Крыма до Камчатки, верят в развитие нашей страны, а не в дружбу с Западом. Жители полуострова хотят не чьего-то признания, а комфортной жизни в своем государстве", - сказал он.