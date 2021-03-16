В Госдуме оценили планы Зеленского о "Крымской платформе"

В Госдуме назвали утопией планы украинского президента Владимира Зеленского "объединить мир" на базе формата "Крымская платформа".

Зеленский инициировал создание этого формата "для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под юрисдикцию Украины". Работа "Крымской платформы", по плану Киева, должна начаться с саммита, который запланирован на 23 августа 2021 года.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сравнил этот план с написанием сценариев для юмористического шоу.

"В голове Зеленского - различные сценарии, которые он писал для "Квартала 95", - заявил он в комментарии RT. - Его стремление продолжить творческую деятельность распространилось и на политическую арену".

Водолацкий счел утопичным желание Зеленского создать русофобскую платформу. "Никакой "Крымской платформы", никакого объединения западных сил не может быть", - уверен парламентарий.