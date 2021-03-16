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16.03.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

В Госдуме предлагают блокировать ложные сообщения о минировании без суда

Текст: Татьяна Замахина
Для внесения в Госдуму подготовлены поправки об оперативной внесудебной блокировке в интернете ложных сообщений о минировании. Такие сообщения служат целям дестабилизации ситуации в РФ и чаще всего рассылаются из-за рубежа, считают в Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Как уточнили в ГД, подготовленные поправки станут дополнением к принятому в первом чтении в марте текущего года законопроекту о внесудебной блокировке материалов, оправдывающих осуществление экстремистской и террористической деятельности.

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О подготовке инициативы журналистам сообщил председатель комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он уточнил, что поправки будут вноситься сегодня, и рассмотрение ожидается в ближайшее время.

Согласно законопроекту, "Генеральная прокуратура обращается в Роскомнадзор, и те моментально блокируют трафик или коммуникации, по которым идут эти сообщения", пояснил депутат.

За последние несколько лет, рассказал Пискарев, было зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о терактах. "50 тысяч учреждений были, так сказать, поставлены в опасность, нужно было эвакуацию проводить, нужно было людей размещать, - добавил он. - Где-то 1,5 млн граждан были эвакуированы".

По информации комиссии, сообщения чаще всего рассылаются из Германии, Франции, США, Бельгии, Голландии, Японии. Такие действия, считает Пискарев, в первую очередь направлены на дестабилизацию в РФ и создание "атмосферы страха". "Это недопустимо, мы должны людей защитить", - уверен парламентарий.

Впредь попытки дестабилизации не прекратятся - это связано с приближающимися парламентскими выборами в РФ, объяснил Пискарев. И ложные сообщения о готовящихся терактах останутся одним из методов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Заграница нас не оставляет, темные силы, - заявил он. - Я уверен, что и вмешательство будет продолжено, и на выборах активность будет высокая… Ложные минирования, вовлечение подростков в несанкционированные митинги - все это будет продолжаться, мы должны быть к этому готовы и ответить должны адекватно".

Отметим, что генпрокурор или его заместители, согласно действующему закону "Об информации", уже могут инициировать блокировку информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, а также к органам государственной власти и государственным символам. Кроме того, оперативный механизм блокировки действует и для незаконной агитации в Сети.

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