В Японии обеспокоены распространением новых штаммов коронавируса

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура выразил большую озабоченность в связи с распространением новых штаммов коронавируса в стране, передает агентство Kyodo.

"Необходимо усилить меры по предупреждению попадания новых штаммов вируса в страну, - цитирует министра РИА Новости. - А также повысить число тестов по выявлению новых вариантов заболевания".

По словам Тамуры, решение об отмене режима чрезвычайной ситуации, который действует в Токио и трех соседних префектурах с начала января, будет принято с учетом загруженности больниц и мнения экспертов. Пока он продлен до 21 марта.

Ранее сообщалось о том, что в стране растет число выявленных "южноафриканских" и "бразильских" штаммов коронавируса. Их обнаружили уже в 17 префектурах Японии. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заражений, в стране зарегистрировано 447 тысяч 979 случаев заболевания коронавирусом.