СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии

"Южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса активно распространяются на территории Японии. В 17 префектурах страны зафиксировано 135 случаев инфицирования этими вариантами вируса, пишет общенациональная газета "Асахи".

Опрошенные журналистами издания специалисты подчеркивают, что их дальнейшее распространение несет в себе угрозу возникновения четвертой волны эпидемии в Японии, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о выявлении в стране новых мутации COVID-19. Индицированными оказались четверо человек, прилетевших из Бразилии в Японию. Об этом рассказали специалисты Национального института инфекционных болезней.

Позже были подтверждены еще несколько случаев инфицирования граждан в префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, зараженным "британским" штаммом. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 427 тысяч человек.