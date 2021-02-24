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Рубрика: В мире

СМИ: В Японии распространяются штаммы коронавируса из ЮАР и Бразилии

Фото: AP Photo/Koji Sasahara Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Фото: AP Photo/Koji Sasahara

"Южноафриканский" и "бразильский" штаммы коронавируса активно распространяются на территории Японии. В 17 префектурах страны зафиксировано 135 случаев инфицирования этими вариантами вируса, пишет общенациональная газета "Асахи".

Фото: REUTERS
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Опрошенные журналистами издания специалисты подчеркивают, что их дальнейшее распространение несет в себе угрозу возникновения четвертой волны эпидемии в Японии, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о выявлении в стране новых мутации COVID-19. Индицированными оказались четверо человек, прилетевших из Бразилии в Японию. Об этом рассказали специалисты Национального института инфекционных болезней.

Позже были подтверждены еще несколько случаев инфицирования граждан в префектуре Сайтама, которые на рабочем месте общались с мужчиной, зараженным "британским" штаммом. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом на территории Японии превысило 427 тысяч человек.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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