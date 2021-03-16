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Рубрика: В мире

В Иордании после ужесточения карантинного режима вспыхнули протесты

Несколько сотен демонстрантов вышли на улицы иорданской столицы после вступления в силу комендантского часа, который действует в стране с 19:00 по 06:00. Как сообщило AFP, протестующие появились в центральных кварталах Аммана, где они подожгли покрышки и мусорные баки.

Фото: AP Photo/Peter Dejong
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Участники акции требовали отмены ограничений, введенных властями 11 марта из-за роста числа инфицированных. Уличные протесты прошли в нескольких городах, наиболее массовыми выступления были в Мадабе и Ирбиде, где имели место столкновения с силами правопорядка, пишет ТАСС.

Число инфицированных в Иордании в понедельник, 15 марта, достигло нового максимума с начала пандемии. По данным министерства здравоохранения королевства, за один день коронавирус был выявлен у 9 тысяч 416 подданных, еще 83 умерли от последствий болезни. Наибольшее число заразившихся было зафиксировано за сутки в Аммане и его окрестностях (4 787), далее следуют провинции Ирбид (1 078) и Эз-Зарка (871).

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