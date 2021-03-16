В Испании предложили работать четыре дня

В Испании будут трудиться четыре дня в неделю. Эту идею поддержало правительство. В эксперименте, который продлится три года, примут участие порядка 200 компаний, в которых работают от 6 до 200 человек. Они перейдут на 32-часовую рабочую неделю. При этом зарплата сотрудников останется прежней.

Взамен государство обещает компенсировать бизнесменам расходы, связанные с сокращением рабочего времени, наймом дополнительного персонала, переносом части рабочих процессов в электронный формат. Для этого используют 50 миллионов евро из европейских фондов восстановления экономики, предназначенных для преодоления последствий пандемии. В первый год государство компенсирует 100 процентов дополнительных расходов компаний, во второй - 50 процентов, на третий - 33 процента. Остальные детали проекта еще находятся на стадии разработки.

Предположительно осенью, после того, как все условия будут согласованы между правительством, профсоюзами и ассоциациями предпринимателей, начнется сам эксперимент. Сегодня испанцы проводят на работе в среднем 37,5 часа в неделю, что выше общеевропейского уровня (37,1), однако производительность их труда ниже средних показателей по ЕС. Как ожидается, изменения приживутся в таких сферах, как консалтинг, программирование, юридические услуги. Однако авторы инициативы хотят, чтобы в эксперименте приняли участие также гостиницы и туристические компании. Стоит отметить, что несколько испанских компаний не так давно по собственной инициативе уже перешли на 4-дневную рабочую неделю.