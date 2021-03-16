В Киргизию вернули 79 детей, вывезенных родителями в Сирию и Ирак. Специальный борт с группой несовершеннолетних приземлился в аэропорту Бишкека сегодня. Об этом сообщают в МИД республики. По данным внешнеполитического ведомства КР, гуманитарную миссию правительству удалось провести при помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Красного Полумесяца Киргизстана.

Дети, возвращенные в республику, долгое время пребывали в лагерях на территории Ирака. Их родители выехали с ними на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне радикальных и террористических группировок.

Вопрос репатриации детей обсуждался властями Киргизии с руководством Ирака не менее года. Наконец после длительных переговоров в конце февраля 2021 года в Багдад отправилась передовая рабочая группа, в которую вошли дипломаты и представители ряда госорганов КР. Вывоз детей осуществлен с согласия их матерей, оставшихся в Ираке. На родине несовершеннолетним предстоит пройти программу реабилитации и ресоциализации. Родственники согласны принять их в свои семьи.

- Данная гуманитарная миссия является первым репатриационным мероприятием подобного характера и масштаба, - утверждают в МИД Киргизии.

По данным местных источников, на Ближнем Востоке находятся еще около трехсот детей граждан Киргизии. Часть из них сосредоточена в лагерях на территории так называемого Иракского Курдистана. Родители некоторых их них погибли.