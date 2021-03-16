В колониях начали активно лечить от зависимости алкоголиков и наркоманов

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников заявил, что в ведомстве реализуется программа реабилитации лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

"Уделяется внимание адресной помощи осужденным, которые имели алкогольную и наркотическую зависимость, - заявил глава ведомства на коллегии. - Для этого Службой реализуется соответствующая социально-психологическая программа. По итогам 2020 года курс мероприятий успешно окончили более трех тысяч осужденных".

Иными словами, речь не о принудительном лечении, а скорее о психологической работе с заключенными, некогда сидевшими на игле. В каком-то смысле, само лишение свободы является принудительным лечением, так как выпивка и зелье за решеткой под запретом. Так что "болеть" нельзя. Но тем не менее есть риск, что после освобождения человек вновь вспомнит дурные наклонности. Поэтому специальные программы призваны привить осужденному трезвые привычки. По словам главы тюремного ведомства, несмотря на общее снижение численности лиц в исправительных учреждениях, криминогенный состав осужденных, сосредоточенных в местах лишения свободы, ухудшился.

"По итогам 2020 года около пятидесяти процентов лиц, содержавшихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ранее отбывали наказание в виде лишения свободы. Из них двенадцать процентов осуждены повторно при особо опасном рецидиве", - сообщил директор ФСИН.

Но это следствие гуманизации законодательства: сегодня активно применяются альтернативные наказания. Если человек впервые совершил нетяжкое преступление, есть вероятность, что в тюрьму он не сядет. Нередко суды дают шанс впервые оступившимся людям: если человек раскаялся и возместил ушерб, его дело закрывают.

Также директор ФСИН рассказал о том, как развивается в местах не столь отдаленных производство.

"Объем произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг вырос на двенадцать процентов и составил тридцать шесть целых и три десятых миллиарда рублей, - сообщил глава ведомства. - Чистая прибыль за 2020 год увеличилась на сорок процентов и составила три целых и три десятых миллиарда рублей. Нам удалось увеличить среднемесячную заработную плату осужденным более чем на 11 процентов".

Важный фактор: принимаются специальные меры, направленные на компенсацию исковых требований потерпевших. За 2020 год сумма возмещений выросла на 14 процентов, в том числе за счет приоритетного устройства на работу осужденных, обязанных по искам выплачивать компенсации жертвам.