В МЧС составили прогноз по заторам на реках

Согласно предварительным оценкам, на российских реках выявлено около 600 затороопасных участков, из которых у 65 вероятность возникновения заторов составляет более 80 процентов. С таким прогнозом в Национальном антикризисном центре выступили ученые одного из ведущих НИИ системы МЧС России.

Прогноз составлен с учетом исследований специалистов из Росгидромета и Росводресурсов. Территориальным органам этих ведомств рекомендовано провести совместные дополнительные обследования русел рек с целью выявления опасных участков. Но и без этого уже понятно, что ситуация серьезная.

"На реках Республики Саха (Якутия) наблюдаются большие запасы снега, толщина льда в отдельных местах рек Колыма, Алдан и Лена превышает норму на 40 см, что в период ледохода может привести к заторным явлениям приблизительно на 75 участках. По этой же причине образование ледовых заторов прогнозируется в Амурской области в нижнем течении Амура и на Зее", - сообщил в своем докладе на селекторе представитель МЧС России.

Кроме того, в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России напомнили, что заторы зачастую возникают там, где есть излучины, мелководье и перекаты. А это, как правило, участки вокруг островов и возле искусственных преград, например, мостов, пристаней и дамб.

Проанализировав все, так сказать, узкие места, ученые детализировали свой прогноз. "В Сибирском федеральном округе эксперты прогнозируют высокую вероятность образования заторов на Енисее в Красноярском крае, в бассейнах рек Обь, Иртыш - в Омской, Новосибирской областях, на Нижней Тунгуске в Иркутской области. На территории Северо-Западного федерального округа на реках Сухона, Юг, Северная Двина - в пределах Вологодской и Архангельской областей", - рассказали в пресс-службе ВНИИ.