В МЧС составили прогноз по заторам на реках

Новости

УМВД Оренбуржья прокомментировало видеосюжет об избитой сожителем женщине 21:42
Канадский тренер омского "Авангарда" привился "Спутником V" 21:36
В Кремле ожидают, что Путин очно примет участие в ПМЭФ 21:15
Захарова: В Польше преследуют российских журналистов 20:34
"Спартак" намерен приобрести 100-килограммового нападающего сборной США 20:25
Болгария отказалась от закупки боевых машин у США и Финляндии 20:14
Экипировка умершего хоккеиста Файзутдинова соответствовала требованиям 20:06
В России учредили новую премию для журналистов 19:59
Росстат отметил ускорение спада промпроизводства в феврале 19:52
Трейлер: сериал "Нерегулярные части" с черным Ватсоном заранее продлили 19:43
Из-за AstraZeneca Меркель отложила совещание с местными властями 19:34
Сериал "Убивая Еву" закрывается 19:33
Министр обороны Японии отменил встречу с коллегой из Украины 19:29
Стало известно, сколько россияне сэкономили в пандемию 19:29
В Беларуси начнут использовать биометрические документы 19:29
В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
Польская компания подписала новый контракт на поставки нефти из России 19:22
Использование новых технологий в сфере ТЭК могут сделать обязательным 19:14
Место на парковке у дома хотят закреплять за инвалидами 19:09
На Украине провалился первый аукцион по продаже тюрьмы 19:01
У 73 строящихся жилых комплексов высок риск стать проблемными 18:39
Детский тренер приговорен к 2 годам колонии за гибель 8-летнего хоккеиста 18:36
В Петербурге задержали водителя, выстрелившего в пассажира из ракетницы 18:34
Короля Испании объявили персоной нон грата в Каталонии 18:33
В Саранске пропавшая студентка из Ульяновской области найдена мертвой 18:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Задайте вопрос губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
16.03.2021 20:40
Рубрика: Общество

Счет на шестьсот

В МЧС составили прогноз по заторам на реках
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 55(8406)
Согласно предварительным оценкам, на российских реках выявлено около 600 затороопасных участков, из которых у 65 вероятность возникновения заторов составляет более 80 процентов. С таким прогнозом в Национальном антикризисном центре выступили ученые одного из ведущих НИИ системы МЧС России.

Прогноз составлен с учетом исследований специалистов из Росгидромета и Росводресурсов. Территориальным органам этих ведомств рекомендовано провести совместные дополнительные обследования русел рек с целью выявления опасных участков. Но и без этого уже понятно, что ситуация серьезная.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
МЧС начало мониторинг затороопасных участков рек накануне половодья

"На реках Республики Саха (Якутия) наблюдаются большие запасы снега, толщина льда в отдельных местах рек Колыма, Алдан и Лена превышает норму на 40 см, что в период ледохода может привести к заторным явлениям приблизительно на 75 участках. По этой же причине образование ледовых заторов прогнозируется в Амурской области в нижнем течении Амура и на Зее", - сообщил в своем докладе на селекторе представитель МЧС России.

Кроме того, в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России напомнили, что заторы зачастую возникают там, где есть излучины, мелководье и перекаты. А это, как правило, участки вокруг островов и возле искусственных преград, например, мостов, пристаней и дамб.

Проанализировав все, так сказать, узкие места, ученые детализировали свой прогноз. "В Сибирском федеральном округе эксперты прогнозируют высокую вероятность образования заторов на Енисее в Красноярском крае, в бассейнах рек Обь, Иртыш - в Омской, Новосибирской областях, на Нижней Тунгуске в Иркутской области. На территории Северо-Западного федерального округа на реках Сухона, Юг, Северная Двина - в пределах Вологодской и Архангельской областей", - рассказали в пресс-службе ВНИИ.

МЧС закрывает переправы и готовится к бурным паводкам
Общество Природа Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС

Главное сегодня

Лавров: Крым навсегда останется с Россией
Роскомнадзор допускает блокировку других соцсетей после Twitter
Петербургский экономический форум пройдет в очном формате
В Кремле назвали единственный способ остановить пандемию
Принят закон о штрафах за гаджеты без российских программ
Как будут начисляться выплаты на детей от 3 до 7 лет
В ВОЗ спрогнозировали победу над пандемией коронавируса в 2022 году