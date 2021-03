В среду, 17 марта, сенсационно популярной анимационной сказкой "Легенда о волках" (в оригинале Wolfwalkers), номинированной на премии "Золотой глобус" и "Оскар", открывается парад ирландских фильмов в столице. Традиционный фестиваль пройдет в Москве (мультиплекс "Октябрь") и Санкт-Петербурге (КАРО-9 "Варшавский экспресс") с 17 по 28 марта.

Открытие Дней ирландской культуры IRISH WEEK 21 и фестиваля ирландских фильмов в этом году совпадает с Днем святого Патрика, который считается небесным покровителем Ирландии. Праздник отмечается во всем мире от Канады до Японии, его официально признает и РПЦ; он символизирует приход весны, любовь и братство. Этому девизу вполне отвечает фильм открытия фестиваля - лукавая сказка о старой Ирландии XVII века, которую сравнивают с легендарным аниме Хайао Миядзаки "Принцесса Мононоке". Городу угрожают стаи хищников, и позванный на подмогу охотник Билл пытается отразить нашествие, но в дело вмешается его дочка Робин, которая отправляется в дремучие леса, чтобы лично изучить их нравы и обычаи. Там она и встретит девочку из загадочного племени, которое ночами обращается в волков…

Трудный год пандемии стал причиной сущего авитаминоза для жителей планеты - нам всем ощутимо не хватает солнца, свободного дыхания, улыбок и юмора. Поэтому важным элементом ирландского фестиваля в России станет смех: мы увидим сборник короткометражных игровых кинокомедий о том, как бармен искал свое счастье, как энергичная девушка пробилась в пилотную рубку авиалайнера, как работает в час пик колл-центр и что такое алгоритм, если взглянуть на него трезвым оком. Образовавшийся пейзаж завершит номинированная на множество премий документальная лента на актуальнейшую из тем: "Как влюбиться во время пандемии".

В документальном фильме "Завтра суббота" зрители встретятся с известным художником Северной Ирландии Шоном Хилленом, который в своем творчестве использует метод коллажа, оригинальнейшим способом преобразуя фотографии. Он прославился во многих областях изобразительных искусств - от сценографии до скульптуры, видео и книжной иллюстрации; его последняя нашумевшая фотосерия "Неназванный проект о сломанных зонтиках" включает сотни фотоизображений сломанных зонтиков, снятых на Графтон-стрит в прекрасном Дублине.

Смеховую стихию фестиваля поддержит комедия "Дикая парочка". Дикой парочкой будут голливудские звезды Эмили Блант из фильма "Дьявол носит Прада" и Джейми Дорнан из "50 оттенков серого". Критики из Indie Wire так охарактеризовали эту картину: "Нельзя вообразить более злую карикатуру на ирландскую культуру, даже если бы ее написали эльфы после пинты доброго Гиннеса". Забавны взаимоотношения героев еще одной комедии "Дяди тоже люди" - молодого дядюшки-миллениала и его племянника.

Комедийную волну разбавит порция серьезных драматических сюжетов. Это сюжетно напряженная картина "Из огня да в полымя" о сложных отношениях в одной семье. Это драма "Роуз притворяется Джули", где молодая героиня в поисках своей биологической матери инициирует события, которые изменят жизнь обеих женщин. Драма "Холодное озеро" расскажет о темном секрете, который ненароком раскроет сосед до сих пор мирного семейства, и нет таких сил, которые смогут загнать этот скелет обратно в шкаф. Жанровое разнообразие фестиваля обеспечат криминальная драма "За чертой закона" и жесткий боевик "Стойкая броня".

В рамках фестиваля пройдет уже ставшая легендой комедийная мелодрама "Синг стрит" (российское прокатное название "Рок-н-рольщики") 2015 года о школьнике Конноре, который, решив завоевать самую стильную девушку класса, создает рок-группу и становится ее суперстаром. Российские критики писали, что картина переполнена молодежным бунтарским духом и юношеским энтузиазмом, что в ней много шуточек о Британии и Шотландии, национальных костюмов, рокерских причесок и плакатов.

Фестиваль завершится драмой Here Are the Young Men ("Дублинские дебоширы") о том, как проводит свое первое "взрослое лето" молодая компания, - с Дином-Чарльзом Чепменом ("Игра престолов") и Аней Тейлор-Джой ("Ход королевы") в главных ролях.