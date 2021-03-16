Для Крыма и Дальнего Востока подготовят концепции развития туризма

В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" будет сформирован план развития туризма в России. Об этом рассказал вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он также отметил, что на данный момент в проект паспорта нацпроекта включены около 600 туристических предложений на всей территории страны.

"Все макротерритории получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и многое другое. Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные", - рассказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что при создании мастер-планов конкретных территорий будут объединены усилия десятков министерств и ведомств. Это позволит синхронизировать реализацию турпроектов с существующими планами социально-экономического развития регионов.

За счет механизмов господдержки, предусмотренных нацпроектом, улучшится экономика и логистика процесса развития туристической инфраструктуры. Отвечать за каждый этап работ будет корпорация "Туризм.РФ".

"С одной стороны мы обеспечим капитализацию мер господдержки. Будем входить в уставной капитал, например, финансируя "последнюю милю", и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит. С другой стороны - выступим финансовым и административным гарантом бесшовного прохождения стройки для инвесторов, повысим рентабельность проектов. Мы не только вернем каждый государственный рубль, вложенный в инфраструктуру, но и приумножим его", - добавил генеральный директор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

До конца марта новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" будет внесен на рассмотрение в Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.