В РФ зарегистрирована тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса

Для диагностики коронавируса в России есть несколько видов тест-систем, которые в том числе могут определить британский штамм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая во вторник, 16 марта, на расширенном заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

"Наши специалисты научились разрабатывать тест-системы в очень короткий период времени. Сегодня зарегистрированы тест-системы для ряда штаммов коронавируса, в том числе английского", - сказал он.

Глава Минздрава РФ отметил, что контроль качества вакцин от коронавируса в России находится на беспрецедентно высоком уровне - каждая ампула проходит многоступенчатую проверку.

Мурашко также подчеркнул, что прошлый год требовал быстроты принятий решений и максимальной собранности. Однако медицинская служба справлялась с большими объемами и нагрузкой. "Не было дефицита стационарной мощности, мы имели в том числе свободные койки для госпитализации пациентов", - отметил министр.

По его словам, более 1,2 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике пандемии в России, было развернуто порядка 270 тыс. коек.