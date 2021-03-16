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16.03.2021,  
12:52
Текст:  Антон Валагин

В России опровергли информацию о производстве Су-34 для Алжира

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Представитель Федеральной службы во военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) опроверг появившуюся в СМИ информацию о начале сборки бомбардировщиков Су-34 для алжирских ВВС.

Фото: Tam McDonald/Wikimedia.org
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- Никакого производства самолетов в интересах Алжира не ведется, - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря ФСВТС Валерию Решетникову. Ранее появились сообщения о сборке для иностранного заказчика первой партии из шести бомбардировщиков и начале обучения на них алжирских пилотов летом 2022 года.

В 2020-м глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал, что Су-34 интересуются многие государства - самолет очень хорошо проявил себя во время боевого применения в Сирии.

- Многие интересуются экспортной версией самолета, запрашивают дополнительные презентации. Но пока, к сожалению, без конкретики, - рассказал тогда Шугаев.

Единственным оператором бомбардировщика на текущий момент являются ВКС России.

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