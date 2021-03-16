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16.03.2021 16:04
Рубрика: Культура

В России вышел документальный фильм о борьбе с деменцией

Текст: Сусанна Альперина

Новую линейку документальных фильмов на YouTube-канале Life.Doc открывает лента "Все еще ты. Жизнь с деменцией". Она вышла 16 марта. Напомним, что в 2020 году Life.Doc уже выкладывал ряд документальных фильмов: "Байкал. Выжить любой ценой", "Карабах. Потерянный мир", "Кущёвка. 10 лет спустя", "Гонка вакцин", "Ядовитый океан", "Олимпиада-80. Борьба за игры". Эти работы стали номинантами и лауреатами отечественных и международных премий и фестивалей и набрали большое количество просмотров в социальных сетях.

Фото: chorboon_photo / istock
С деменцией будет бороться ментальная арифметика

В этом году канал обращает внимание на то, что деменция - одно из самых актуальных заболеваний сегодняшнего мира. Также среди тем неигровых лент - будущее суррогатного материнства, если Госдума примет соответствующий закон; продолжение расследования о собачьих приютах; космическое прошлое и будущее России; либерализация судебной системы; новейшие отечественные научные разработки и многое другое. Премьеры будут выходить на канале каждые две недели.

"Можно сказать, что редакция Life.ru выбрала для себя вектор на "отражение реальности" и нам было бы странно останавливаться исключительно на публикации новостей и написании текстов. Мы решили двигаться дальше, осваивать новые жанры. И собрали очень сильную команду авторов, операторов, режиссеров, которые и создают сейчас эту линейку документальных фильмов", - говорит Андрей Бурцев, главный редактор Life. Александра Ли, автор фильма, говорит так: "По данным ВОЗ, людей с деменцией с каждым годом будет больше и больше. И средний возраст когнитивных нарушений только снижается. Сейчас в России он составляет 47 лет. Только вдумайтесь в эту цифру: 47 лет! Лично я немного напугана".

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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