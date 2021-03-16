В Ростуризме назвали ожидаемые сроки восстановления международного туризма

В Ростуризме рассчитывают, что международные туристские поездки начнут восстанавливаться во втором полугодии 2021 года, заявила руководитель ведомства Зарина Догузова.

Она напомнила, что с 1 января 2021 года в России в полном объеме должна была действовать электронная виза для граждан 52 стран. Но работать этот механизм начнет после того, как будут взаимно открыты границы со странами, которые вошли в перечень.

"Ждем с нетерпением, очень рассчитываем на то, что мы все-таки в этом году будем постепенно выходить на постепенное восстановление международных поездок, хотя бы ко второй половине 2021 года", - сказала Догузова (цитата по ТАСС).

При этом, заметила она, полностью восстановить оборот российской туристической отрасли без иностранного турпотока будет тяжело. Особенно сложно придется таким столичным центрам, как Москва, Санкт-Петербург, для которых очень значим поток иностранных туристов.