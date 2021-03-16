В Ростуризме объявили о запуске третьего этапа кешбэка

Третий этап программы компенсации части стоимости приобретенных туров по России и забронированных отелей стартует в ночь с 17 на 18 марта, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Продлится распродажа до 15 июня, а поехать в путешествие можно будет до 30 июня. То есть туры с кешбэком можно будет купить и на майские праздники, и даже на начало летнего сезона.

Ранее в Ростуризме отмечали, что основные условия остаются прежними. При покупке туров, круизов по России или бронировании отелей внутри страны туристы получат обратно 20% стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Период проживания в отеле должен быть не менее двух ночей. Оплатить покупку нужно картой "Мир". При этом карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности "Мир". Кешбэк придет автоматически на эту же карту в течение пяти дней.