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В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах 19:23
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16.03.2021 19:23
Рубрика: Происшествия

В СК обсудили ход расследования резонансных дел в регионах

Текст: Наталья Козлова

В Следственном комитете прошло совещание, на котором говорили о подготовке молодых следователей. Оно прошло в формате видео-конференц-связи и вёл его глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Но сначала глава ведомства заслушал подчиненных о том, как на местах расследуют последние резонансные уголовные дела.

Так руководитель следственного управления СК по Республике Бурятия рассказал о ходе расследования уголовных дел, возбужденных после произошедшего в октябре 2020 года в Бурятии инцидента в Алтачейском заказнике. Там после задержания браконьеров дело возбудили против того, кто их задерживал. Теперь делом занимается и центральный аппарат СК.

Александр Бастрыкин еще раз заслушал итоги рассмотрения в Республике Башкортостан судом резонансного уголовного дела Владимира Санкина. Приговором суда, основанным на вердикте присяжных, последний признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Александр Бастрыкин подчеркнул, что судом решение вынесено, и оно может быть обжаловано лицами, с ним несогласными, в установленном законом порядке. Однако председатель СК России указал руководителю следственного управления на недостатки при освещении в СМИ и соцмедиа хода и результатов расследования этого уголовного дела, потребовав впредь соблюдать принцип гласности.

Руководитель следственного управления СК России по Республике Дагестан доложил ход расследования уголовных дел об отравлении питьевой водой жителей Каспийска в декабре 2020 года, жителей Буйнакска в январе 2021 года, а также о пищевом отравлении жителей Махачкалы в марте 2021 года.

О деле, возбужденном по факту обнаружения при тушении пожара квартиры в селе Красногорске Томаринского района Сахалинской области тел троих детей и уголовного дела о ненадлежащем исполнении чиновниками системы профилактики Томаринского района своих обязанностей, доложил руководитель следственного управления СК по Сахалинской области.

Руководитель следственного управления СК России по Республике Коми доложил о ходе расследования уголовного дела о нарушениях в городе Вуктыле в сфере обеспечения жилых домов и других социальных объектов отоплением. По этому факту расследуется уголовное дело по нескольким статьям: "Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Фото: ХК Динамо СПб
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На совещании обсуждался вопрос оказания поддержки 98-летней жительнице Санкт-Петербурга, пережившей блокаду Ленинграда. Она является потерпевшей по уголовному делу о покушении сиделкой на ее убийство. Глава ведомства отметил, что необходимо проявлять внимание и заботу к потерпевшей, и это необходимо делать оперативно.

Переходя к повестке дня, Александр Бастрыкин озвучил интересные цифры. Так, в 2020 году на службе в Следственном комитете было более 3 500 молодых следователей. Уточним: молодым считают следователя со стажем работы до 3 лет. Прозвучали и основные причины ухода со службы молодых следователей. Среди них - низкая адаптивность к напряженной следственной работе, большая нагрузка, недостаточная мотивация, несоответствие службы имевшимся представлениям о профессии и другие. На совещании было подчёркнуто, что выпускники ведомственных образовательных учреждений СК лучше приспосабливаются к службе, готовы работать в сложных условиях и, как следствие, реже увольняются в первые годы работы, нежели выпускники других учебных заведений, которые проходят службу на аналогичных должностях. Среди регионов, где чаще всего увольняются молодые следователи - республики Башкортостан, Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России. А лучше всего работают с молодыми в региональных следственных управлениях по республикам Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карелия, по Мурманской и Псковским областям.

Итогам совещания председатель СК России назначил несколько служебных проверок.

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