В среду определятся последние участники четвертьфинала Лиги чемпионов

В среду вечером станут известны последние два участника четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Они определятся по итогам встреч "Баварии" с "Лацио" и "Челси" с "Атлетико".

В первой встрече с "Челси" игроки "Атлетико" не нанесли ни одного удара в створ. Фото: EPA

По сути, интрига есть только в лондонском матче. Немецкий клуб, разгромив на чужом поле римлян (4:1), фактически решил все вопросы по исходу этого противостояния. Чудеса в футболе порой бывают, но вряд ли "Лацио" сподобится на подвиг. Тем более что противостоять итальянцам будет действующий победитель Лиги чемпионов с обладателем приза "Игрок года ФИФА" Роберт Левандовски. В пользу "Баварии" говорит и статистика: мюнхенцы 25 раз из 26 выходили в следующий раунд плей-офф еврокубков после триумфа в первом поединке на выезде.

- Перед домашней встречей мы говорили с ребятами о том, что должны показать свой футбол. Но игроки переволновались, допускали непростительные ошибки, - отметил главный тренер римлян Симоне Индзаги. - По сути, "Лацио" привез себе три гола. Конечно, в такой ситуации сложно рассчитывать на успех.

Все гораздо запутаннее в паре "Челси" и "Атлетико". На первый взгляд, фаворит здесь лондонская команда, которая победила в формально выездном поединке (матч проходил в Бухаресте из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса) со счетом 1:0. Однако мадридцы просто так не собираются сдаваться. Тем более у них есть успешный опыт игр в плей-офф Лиги чемпионов против одного из ведущих английских клубов.

В сезоне 2013/14 пути этих команд пересеклись в полуфинале. В Испании соперники мячей друг другу не забили, зато в Лондоне их было аж четыре. Открыли счет хозяева благодаря голу экс-бомбардира "Атлетико" Фернандо Торреса. Мадридцы ответили на это тремя точными попаданиями. Как итог - 3:1, и футболисты Диего Симеоне вышли в финал, в котором затем в драматичной борьбе уступили "Реалу".

Лидер испанской Примеры "Атлетико" постарается пройти "Челси" после домашнего поражения со счетом 0:1

Справедливости ради, с той поры в составах обеих команд произошли огромные изменения. С того розыгрыша Лиги чемпионов в "Челси" остался Сесар Аспиликуэта, в "Атлетико" - Коке. Это если говорить об игроках. Что касается тренеров, то с 2014 года у лондонцев их сменилось пять специалистов, а в испанском клубе продолжает работу Симеоне.

К слову, в первом матче "Атлетико" потерпел первое домашнее поражение в плей-офф Лиги чемпионов при Симеоне.

- Нам нужно сохранять спокойствие и быть хладнокровными. Я верю в своих ребят, - подчеркнул Симеоне.

Что касается "Челси", то с приходом на пост главного тренера Томаса Тухеля дела в команде наладились. "Синие" никому не уступают во всех турнирах на протяжении 12 встреч. Тем самым Тухель повторил рекорд Луиса Фелипе Сколари по самой продолжительной беспроигрышной серии на старте работы в лондонском клубе.

Напомним, что путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов уже забронировали следующие команды: "Пари Сен-Жермен", "Порту", "Ливерпуль" и дортмундская "Боруссия". Еще два участника этой стадии станут известны вечером во вторник по итогам матчей "Реал" - "Аталанта" и "Манчестер Сити" - "Боруссия" Менхенгладбах.

Тем временем

В среду тремя играми стартует программа 23-го тура российского чемпионата. Центральным событием станет противостояние претендентов на "золото" ЦСКА и "Зенита" в Москве. В случае поражения армейцы, отстающие от питерцев на пять очков, фактически лишатся реальных шансов на чемпионство. Более того, при таких раскладах еще больше увеличить отрыв от "красно-синих" может "Спартак". "Красно-белые", у которых сейчас на одно очко больше, чем у принципиального соперника (41 против 40), принимают завтра "Урал".

Где будем смотреть

17 марта, среда, "Матч ТВ"

17.55. Чемпионат России. "Ротор" - "Ростов". Прямая трансляция.

19.55. Чемпионат России. ЦСКА - "Зенит". Прямая трансляция.

22.45. Лига чемпионов. Ответный матч 1/8 финала. "Челси" - "Атлетико". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

19.55. Чемпионат России. "Ахмат" - "Арсенал". Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

22.45. Лига чемпионов. Ответный матч 1/8 финала. "Бавария" - "Лацио". Прямая трансляция.