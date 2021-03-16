В США одномоторный самолет столкнулся с автомобилем

Два человека погибли, еще по меньшей мере двое пострадали. ЧП произошло в результате столкновения потерпевшего крушение одномоторного самолета с автомобилем в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал NBC.

"Двое погибших находились в кабине самолета, - со ссылкой на источник пишет РИА Новости. - Пострадавших, взрослого и ребенка, которые были в машине, доставили в больницу".

По данным управления гражданской авиации США, самолет упал в городе Пемброк-Пайнс. Это произошло через несколько минут после взлета.