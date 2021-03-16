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16.03.2021 20:53
Рубрика: Власть

В Вооруженных силах 562 военнослужащих больны коронавирусом

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 31 775 человек. Эти данные во вторник, 16 марта, вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 23 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года 110 578 представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 562 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 364 таких пациента лежат в военных госпиталях. Двое изолированы по месту службы. Еще 196 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - один. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двух пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали 17 664 заболевшим, 6 342 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве также сообщили, что добровольную вакцинацию первым компонентом "Спутник V" прошли уже более 392 тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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