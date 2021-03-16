Министерство здравоохранения Мальты разрешило местной сборной принять российскую команду в рамках квалификации чемпионата мира-2022.

Ранее сообщалось, что проведение встречи находится под вопросом из-за запрета на острове любых спортивных соревнований до 11 апреля. Однако как сообщает Times of Malta со ссылкой на вице-президента Мальтийской футбольной федерации Мэтью Пэриса, для предстоящего матча будет сделано исключение. Соответствующее официальное подтверждение уже получено.

Ранее Российский футбольный союз предлагал мальтийской стороне провести матч в Сочи, но та ответила отказом.

Напомним, сборная Мальты станет первым соперником команды Станислава Черчесова в предстоящем отборочном цикле. Матч запланирован на 24 марта и должен пройти на Национальном стадионе в деревне Та-Кали.