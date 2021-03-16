Во льдах Гренландии на глубине 1,5 километра нашли древние растения

Найденные замороженные окаменелости растений в глубинах ледового щита Гренландии говорят о том, что последний миллион лет ледяной покров остров полностью таял хотя бы раз и поэтому является более уязвимым для потепления климата, чем предполагалось. Ученые предполагают, что в свободный ото льда период в Гренландии даже рос лес.

История этого открытия удивляет. Материал для исследования, 4,5-метровый керн вытащили с полутораметровой глубины в северо-западной Гренландии в 1966-м году. Потом замороженная земля на протяжении десятилетий лежала в морозильной камере, пока ее случайно не обнаружили в 2017-м году. Об этом сообщает Science Daily.

В 2019-м году ученый из Университета Вермонта Эндрю Крист рассматривал материал через микроскоп. Вместо песка и камня, которые, по предположениям, залегали во льдах, образец содержал ветки и листья. Ученых навело это на мысль, что в недавнем, по геологическим меркам, прошлом на месте ледяного щита был бореальный лес, тайга.

- Ледяные щиты обычно измельчают и уничтожают все на своем пути, но то, что мы обнаружили, было тонкими растительными структурами, которые прекрасно сохранились. Это окаменелости, но они выглядят так, будто умерли вчера. Эта "капсула времени" содержит то, что раньше росло в Гренландии, - говорят ученые.

Период, в который лед мог растаять, исследователи сравнивают с сегодняшним антропогенным влиянием на климат. Причем, по их опасениям, новое таяние может быть необратимым. Если лед снова растает, это может привести к повышению уровня моря во всем мире на 6 метров.