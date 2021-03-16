Володин поддержал идею наградить госпремией разработчиков вакцины от COVID

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поддержал идею о награждении разработчиков российской вакцины от коронавируса государственной премией. Он предложил депутатам внести в правительство и администрацию президента РФ соответствующую инициативу.

Изначально с такой идеей выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Володин, реагируя на его реплику, напомнил, что Владимир Путин ранее отметил врачей и ученых, которые работали над вакциной, высокими госнаградами. "Что касается государственной премии - это, наверное, правильно было бы сделать, внеся такое предложение в правительство и в администрацию президента", - сказал Володин.

Он также поддержал еще одно предложение Жириновского, который заявил о необходимости сделать прививки от коронавируса помощникам депутатов. "Коллеги, это решение каждого, но все-таки правильно было бы воспользоваться такой возможностью", - подчеркнул Володин.

Россиянам в целом в этом вопросе нужно использовать имеющиеся возможности, каких, например, нет у Европы, добавил он. Ведь ЕС, отметил спикер, блокирует российский препарат при нехватке своего.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал еще на одно высказывание лидера ЛДПР и отметил необходимость подробного информирования россиян о ситуации с распространением коронавируса в странах, которые приглашают к себе туристов. "Европа снова болеет, Италия, все закрываются страны снова и снова", - сказал он.

Жириновский в связи с этим предложил комитету Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи внести предложение по пресечению пропаганды "поездок в дальние страны, где столько заразы".

"Давайте мы проработаем эти вопросы и, возможно, до летних отпусков специально заслушаем ответственных лиц из правительства по этой теме с тем, чтобы у нас была полная информация, - ответил на это спикер ГД, - Нам важно граждан проинформировать, как обстоят дела в странах, куда они планируют поехать и, собственно, откуда идут призывы "приезжайте на отдых", как будет там человек защищен".