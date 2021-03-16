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Текст:   Татьяна Замахина 
07:00 16.03.2021

Володин предложил давать льготы по ипотеке в зависимости от доходов в регионах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил устанавливать льготные ставки по ипотеке в зависимости от регионального среднедушевого дохода. Это создаст для граждан дополнительный стимул жить и работать в своем регионе, объяснил он в разговоре с журналистами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Вячеслав Володин напомнил, что за счет программы льготой ипотеки под 6,5% более двух миллионов человек улучшили свои жилищные условия. "Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса, - добавил спикер. - В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость".

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
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Он напомнил, что власти РФ пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2% годовых, а также ввели сельскую ипотеку под 3% годовых. Теперь же, считает Володин, было бы правильным пойти дальше: начать устанавливать льготные ставки с учетом размеров доходов жителей субъектов Федерации.

Парламентарий привел пример разрыва в региональных доходах. Так, среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 тысяч 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше - 25 тысяч 084 рубля. "Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы?" - отметил Володин.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье, - считает председатель ГД. - Для этого нужна мотивация, в том числе, за счет выгодной процентной ставки".

По его оценке, это позволит поддержать наименее обеспеченные регионы, а также сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере и смежных областях.