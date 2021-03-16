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16.03.2021 10:26
Рубрика: Общество

Вопросы экологии войдут в стратегию развития России

Текст: Алексей Дуэль

Перед Россией стоит множество экологических вызовов, среди них - неконтролируемое образование отходов, медленное внедрение наилучших доступных технологий и принципов экономики замкнутого цикла, сообщила на открытии форума "Чистая страна-2021" вице-премьер Виктория Абрамченко.

Фото: Pнotoxpress
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Также она перечислила большое количество объектов накопленного вреда и неблагополучных с экологической точки зрения населенных пунктов.

"Экология перестала быть узкопрофессиональным клубом, - отметила вице-премьер. - Помимо экологии, нам нельзя забывать и о климатических вызовах. Исполнение Россией взятых на себя обязательств в рамках Парижского соглашения по климату требует системной работы, как государства, так и бизнес-сообщества".

Чтобы справиться со всеми вызовами, правительство готовит новую стратегию социально-экономического развития страны до 2030 года, добавила Виктория Абрамченко. По ее словам, отдельным блоком в этой стратегии будут представлены ключевые вопросы экологии и климата.

Общество Экология

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