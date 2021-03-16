Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ сделала интересное, а главное - полезное разъяснение, которое касается раздела долевой собственности супругов в случае развода.

Нередко при разводе экс-супруги договариваются и мирно делят жилье. Но и такой договор нужно оформить у нотариуса. Фото: iStock

Сегодня подобные ситуации с разделом долей недвижимости, к сожалению, встречаются часто. Поэтому толкование Верховным судом норм закона может оказаться нужным не только судьям, для которых и даны эти толкования, но и гражданам, столкнувшимся с чем-то подобным.

Итак, в Рязани молодая семья приняла решение купить квартиру в строящемся доме. Все положенные документы оформили. А спустя год супруги развелись. Они заключили с застройщиком дополнительное соглашение, чтобы перевести недвижимость из совместной собственности в общедолевую. Но у них ничего не вышло. Местный Росреестр регистрировать документ отказалось. По мнению Росреестра, дополнительное соглашение "содержит элементы брачного договора, и его нужно удостоверить у нотариуса". Местные суды с мнением рязанского Росреестра согласились. Но Верховный суд поправил коллег.

А теперь рассмотрим ситуацию по правовым деталям. Молодая семья с застройщиком заключили договор участия в долевом строительстве. Такой договор означает, что когда строительство будет завершено, квартира переходит в совместную собственность. Но через год брак распался, а будущая квартира еще не была построена. После развода молодые люди заключили соглашение о равенстве долей в строящейся квартире. Прошло два года, и у строящегося дома, сменился застройщик. Им стал местный фонд.

Тогда экс-супруги заключили с компанией дополнительное соглашение к договору. Они заменили "совместную собственность" на "общую долевую по 1/2" и передали бумагу для госрегистрации. Но Росреестр потребовало его нотариально удостоверить. Чиновники объяснили, что соглашение содержит элементы брачного договора, так как экс-супруги меняют совместную собственность на общедолевую. В Росреестре сослались на статью 38 Семейного кодекса. Эта статья говорит о разделе общего имущества супругов.

Тогда бывшая супруга направила в адрес ведомства соглашение о равенстве долей, которое они с мужем заключили еще в 2015 году. Но регистратор посчитал, что и его бывшим супругам следовало заверить у нотариуса. Не согласившись с этим решением, экс-супруги пошли с иском к Росреестру в местный районный суд.

В суде бывшие заявили, что соглашение они заключили 24 августа 2015 года, тогда редакция статьи 38 Семейного кодекса о разделе общего имущества супругов разрешала удостоверять у нотариуса соглашение по разделу по желанию. Через полгода в эту норму внесли изменения. По новым изменениям обращение к нотариусу стало обязательным. Сделку наши герои заключили раньше, чем изменилось законодательство. Но Росреестр продолжил настаивать, что оба документа надо удостоверить у нотариуса.

Райсуд согласился с бывшими супругами, что регистратор неверно истолковал норму, поэтому соглашение от 2015 года не нужно удостоверять у нотариуса. Но вот дополнительное соглашение с фондом по той же части 2 статьи 38 Семейного кодекса нужно заверить, решила первая инстанция. Поскольку супруги этого не сделали, Росреестр отказал правомерно. В общем, райсуд бывшим супругам отказал. И сделал правильно, сказали следующие местные судебные инстанции.

Росреестр обязан руководствоваться нормами о регистрации прав, а не о семейных отношениях

Дело изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда и с рязанскими решениями не согласилась. Верховный суд заявил следующее. По статье 26 Закона "О государственной регистрации недвижимости" основаниями для приостановления госрегистрации прав являются отсутствие необходимых документов, несоответствие по форме или содержанию документов. Судя по материалам дела, дополнительное соглашение стороны удостоверили своими подписями и документом, подтверждающим полномочия фонда. А ответчик не представил доказательств того, что требования к оформлению дополнительного соглашения кем-то из сторон не соблюдены. Значит, Росреестр отказал бывшим супругам незаконно.

По мнению Верховного суда, все доводы о том, что документ содержит элементы брачного договора, - ошибочны. Росреестр должен был руководствоваться нормами, которые регулируют порядок регистрации прав, а не семейные отношения.

Верховный суд сказал, что закон не запрещает регистрацию вновь созданного объекта недвижимости в долевую собственность участников строительства. То есть в дополнительном соглашении можно указать, какая часть квартиры достанется каждому из бывших супругов. В итоге Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу бывшей супруги и обязал местное управление Росреестра повторно рассмотреть вопрос о регистрации дополнительного соглашения между экс-супругами и застройщиком.